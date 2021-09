Valdez y Cía vendió toda la oferta de La Elisa, con máximos de US$ 6.000

Con negocios coordinados por el equipo del escritorio Valdez y Cía, dirigido por su director Pablo Camilo Valdez, la comercialización de la torada Hereford, con mochos y astados, de la cabaña La Elisa –de Walter Romay Elorza– concluyó con la colocación del 100% de la oferta, 59 reproductores.

En el establecimiento floridense San Lorenzo, este martes 28, con mucha gente participando de modo presencial y mucha pujando desde todo el país, por los toros de La Elisa se logró un promedio de US$ 3.340, con un máximo de US$ 6.000 (se invirtió ese valor mayor por tres toros) y un mínimo de US$ 2.160.

Walter Romay Elorza y "Nano" Núñez presentaron el remate.

Promedio, mínimo y máximo para La Elisa

Toros astados: US$ 3.880, US$ 2.400 y US$ 6.000

Toros polled: US$ 3.130, US$ 2.400 y US$ 6.000

Vaquillonas preñadas: US$ 2.828, US$ 2.160 y US$ 3.720

Alejandro "Nano" Núñez fue el rematador.

Participaron de la actividad como invitadas dos cabañas: Tauro, de Nin Elorza, que logró un promedio de US$ 2.400 por sus toros; y La Quebrada, de Aznarez Elorza, que logró un promedio de US$ 3.120 por los suyos, con máximo de US$ 3.600 y mínimo de US$ 2.760.

Tras una actividad que comenzó al mediodía, con la llegada de los clientes para revisar los lotes y luego participar de un almuerzo de camaradería, el remate fue conducido por el martillero de la firma, Alejandro "Nano" Núñez.

Mucha gente participó presencialmente y mucha a distancia.

“Quedamos muy conformes”

Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez y Cía, apenas concluyó el remate y tras las fotos en la pista comentó a El Observador: “Quedamos muy conformes, el remate se dio tal como lo esperábamos, sabíamos que había varios toros elegidos y esos lograron precios muy importantes, luego tuvimos que desalinearnos de eso, ajustarnos al mercado y así la demanda se mantuvo y terminamos vendiendo todos los toros”.

“Las tres cabañas que participaron, el escritorio y los clientes, todos quedamos muy contentos, fue un remate muy bien trabajado y por supuesto que estaba descontada la tradicional calidad de la genética de La Elisa, la cabaña anfitriona, que una vez más nos aportó un conjunto de vaquillonas y de toros espectacular”, complementó.

En equipo se organizó y concretó un remate con venta de toda la oferta.

La torada se dispersó, en otra lectura que reconfortó, hacia todo el país, hubo compradores de varios departamentos, de todas las zonas.

La torada se dispersó, en otra lectura que reconfortó, hacia todo el país, hubo compradores de varios departamentos, de todas las zonas.

Remató La Elisa y participaron cabañas invitadas.