Valor del novillo gordo sube por quinta semana consecutiva

El novillo gordo especial mostró un nuevo repunte en los últimos días, con cotizaciones que se mueven entre US$ 3,30 y US$ 3,35 por kilo en cuarta balanza de forma más generalizada. Las faenas kosher y una gradual reactivación del mercado europeo han generado un mayor interés industrial por esta categoría.

En el caso de la vaca los precios también siguen firmes pero más estables, con la vaca gorda especial en US$ 3,15 – US$ 3,17. La vaquillona continúa comercializándose en el eje de los US$ 3,25.

En todos los casos las entradas a planta se encuentran muy ágiles, entorno a una semana. En algunas zonas se han dificultados las cargas de ganado, afectadas por las últimas lluvias.

Escasa oferta

La oferta prácticamente inexistente de ganados de campo es el principal factor que apuntala los precios. Se está registrando una alta participación de ganados de corral en la faena, coincidieron consignatarios consultados, principalmente novillos de buena terminación y vaquillonas.

Si bien ha mejorado el rebrote de verdeos y praderas, en muchos casos hubo que sacar a los ganados por falta de piso y se retrasará su salida al mercado en, al menos, dos semanas, acentuando aún más la falta de oferta.

En este escenario, el gobierno sigue evaluando la posibilidad de importar ganado de la región. Esta semana el tema fue central en una reunión virtual que mantuvieron las gremiales de productores rurales con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Los productores ponen reparos en la medida, y operadores consultados ven difícil que “den los números”, con un novillo gordo que en Brasil está en ascenso y ronda los US$ 2,80 por kilo.

38.472 vacunos totalizó la faena semanal que fue un 8% superior a la de un año atrás. Por primera vez en el año, la actividad fue mayor a la de 2019.

Por el lado de la demanda industrial, algunas plantas no están operando momentáneamente y están dando licencias al personal a la espera de una mayor disponibilidad de hacienda gorda.

En la medida que se mantengan las condiciones actuales, los consignatarios consultados estiman que la colocación seguirá fluida para el ganado gordo y los valores continuarán en gradual ascenso, pero “sin cambios explosivos”.

En el mercado de reposición la oferta se ha reducido. Hay interés de compra, en particular por los ganados de mejor estado.

En el remate de Lote 21 de esta semana tanto los valores como la demanda mostraron solidez. Prácticamente todas las categorías registraron subas frente al remate anterior.

Escasa oferta, pero buen interés en el mercado de la reposición

Los terneros promediaron US$ 2,17, un 4,3 % más que US$ 2,08 promedio de junio. Las vacas de invernada subieron casi 7% con un promedio de US$ 1,40.

En el caso de los lanares, la industria absorbe toda la oferta que aparece -que sigue siendo muy reducida- con esquilas que comienzan lentamente. Hay interés tanto por ovinos adultos como por corderos.

Los valores muestran firmeza, con una flecha hacia arriba en los valores.

El cordero liviano cotiza en el eje de US$ 3,40, el cordero pesado US$ 3,52, los borregos en US$ 3,44, los capones en US$ 3,08 y las ovejas entorno a US$ 2,98.

Precio de exportación de carne vuelve a ubicarse en el eje de US$ 3.700

La tonelada exportada en la semana cerrada el 27 de junio promedió US$ 3.768, de acuerdo al último dato preliminar publicado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El acumulado anual muestra un promedio de US$ 3.905 un 7,2% más que los US$ 3.642 registrados en igual periodo del año pasado.

En carne ovina la tonelada exportada también se ubicó debajo de US$ 4.000, con un promedio de US$ 3.803 en la semana cerrada el 27 de junio. En lo que va del año alcanza los US$ 4.331, 0,7% arriba de los US$ 4.303 registrados en igual periodo de 2019.