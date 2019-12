Valverde recibió su nuevo auto y tuvo la cena de Navidad

Federico Valverde tiene nuevo auto, al igual que el resto de sus compañeros de Real Madrid, quienes este lunes recibieron el flamante coche que les concedió la firma automotora que patrocina al club.

¿Qué modelo eligió el uruguayo? El volante optó por un Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic, color gris Daytona, valuado en € 87.460, el segundo modelo en la línea de los más valiosos elegidos por los futbolistas merengues, que tuvo a Sergio Ramos eligiendo al más caro, el A8 50 TDI quattro tiptronic, color azul lunar, cuyo valor en España es de € 101.325.

El gris Daytona parece ser el color favorito de Valverde, quien en febrero de este año había elegido el modelo Q7 50 TDI quattro tiptronic en ese mismo tono.

El Audi Q8 50 TDI quattro tiptronic, color gris Daytona, como eligió Valverde

Además, “Pajarito” tuvo este lunes la cena de Navidad de Real Madrid, en la que compartió mesa junto a los más jóvenes del plantel, entre los que estuvieron los brasileños Vinicius Jr. Y Rodrygo.

Valverde en la cena de Navidad de Real Madrid

El uruguayo también tuvo una charla con el presidente del club, Florentino Pérez.

Valverde junto a Florentino Pérez

Más elogios

Real Madrid tendrá este miércoles su partido más importante del cierre de año cuando visita a Barcelona en el Camp Nou por La Liga.

Y se espera que Valverde, de gran nivel en el equipo, sea titular en la cancha de los catalanes.

Este martes en la conferencia de prensa previa al partido, Zinedine Zidane elogió al uruguayo cuando volvieron a preguntar porél y compararlo con el francés Paul Pogba.

Ante la interrogante de si había encontrado un Pgba con Valverde, el DT aclaró: “Hemos encontrado un Valverde en Real Madrid”.

“Lo hace muy bien”, dijo sobre el juego del uruguayo. “Es el valor de este club, que siempre ha tenido a los mejores y él lo que está haciendo es demostrando que puede estar aquí, nada más”, agregó Zizou.

Otro que hablo bien de Valverde fue el brasileño Casemiro, compañero de Pajarito en el mediocampo.

“Valverde es más un ‘8’ que un ‘5’”, señaló a la revista Líbero. “Yo dije que en mi opinión va a ser de los mejores ‘8’ del mundo en dos años. Creo que me he equivocado porque está adelantando el proceso. Está haciendo una temporada increíble, uno de los jugadores más importantes y está creciendo en cada partido. Pero tiene 21 años, tiene que ir con tranquilidad, no podemos meter tanta presión al chaval”, agregó.

El brasileño agregó: “Sería un pecado tener ese jugador con ese golpeo de balón, con un despliegue físico que puede hacer box to box increíble. Creo que es más un 8. Con su calidad puede jugar en cualquier lado del medio pero creo que sus cualidades son de área a área”.

Además, reveló: “Al estar al lado en el vestuario, hablamos mucho de fútbol y la relación es muy buena”.