Vázquez: "Después de 15 años, Uruguay es un país más próspero"

“Ahora le saco la lona a la camioneta”, bromeó el secretario de Presidencia designado, Álvaro Delgado, cuando vio las más de 20 carpetas que llenaban la mesa de una sala de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Este lunes el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, junto al secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario, Juan Andrés Roballo, le entregaron a quienes los reemplazarán en el mando a partir de marzo del año próximo (Delgado y Rodrigo Ferrés respectivamente) información del Poder Ejecutivo. Allí, se incluyó a cada ministerio (algunos con más de una carpeta, como el de Salud y el de Desarrollo Social), balances, la memoria anual de 2018 -están finalizando la de 2019- y los objetivos para 2050, que García definió como “muy importantes”.

García les explicó qué contenía cada una de las carpetas entregadas y cómo las habían organizado y dijo que se trataba del “arranque” porque el siguiente paso era la información que transmitirán ministros salientes a los entrantes en las reuniones bilaterales que comienzan este martes.

A su vez, los jerarcas actuales presentaron un documento base que contiene un prólogo del presidente Tabaré Vázquez y resume los logros de gobierno.

"En los últimos años se han aplicado un conjunto de reformas que, a diferencia de períodos anteriores, consiguieron que Uruguay no sólo lograra ser un país de mayores ingresos, sino también un país que distribuye mejor", resaltó el mandatario actual en su texto introductorio.

"Después de quince años, Uruguay es hoy un país más próspero, que distribuye mejor, con una nueva matriz de protección social y con futuro. Un Uruguay para todos y todas", agrega luego para ponerle punto final al prólogo.

El desarrollo del documento resume -con números y gráficas- los principales logros de los tres gobiernos del Frente Amplio en lo vinculado a la economía, la desigualdad, la agenda de derechos, la educación, la salud y la seguridad social. Sin embargo, omite hacer referencia específica a lo relativo a la seguridad ciudadana y solo hace unas breves menciones al tema en el apartado sobre finanzas públicas para decir que hubo un incremento del gasto en la materia.

Natalia Gold

En cuanto a la economía, el documento compara el PIB per cápita de 2004 (US$ 4.000) y el del 2018 (US$ 17.000), muestra el crecimiento acumulado del Producto en comparación a Brasil y Argentina, grafica la reducción de la deuda en el Banco Central (BCU) desde 2005 a la fecha y la evolución de la calificación crediticia de Uruguay.

En referencia a la agenda de derechos, el documento base presenta una cronología desde el 2008 al 2018 donde subraya siete leyes aprobadas: la de unión concubinaria, la de la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, la del derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios, la de la interrupción voluntaria del abrazo, la del matrimonio igualitario, la de la legalización de la marihuana y la integral para personas trans.

En materia educativa, el documento omite hacer referencia al nivel de aprendizaje de los alumnos ni a las tasas de egreso y prefiere, en cambio, destacar el aumento del gasto en educación (pasó del 3,1% del PIB en 2004 al 5,1% en 2018) y el crecimiento del porcentaje de la asistencia a la educación.

"Faltaba información"

Luego de la reunión que mantuvieron los jerarcas actuales junto a los designados recientemente, Delgado y Ferrés dieron una conferencia de prensa donde destacaron el proceso de la transición. Delgado la calificó como "muy ordenada, con voluntad, transparente y fluida".

Sin embargo, el nacionalista que encabezaba la lista 404, aseguró que la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el futuro director de la OPP, Isaac Alfie, van a mantener una reunión con los mandos actuales, Danilo Astori y García, para "profundizar" sus conversaciones sobre tarifas públicas.

"A nuestro juicio faltaba información complementaria que Arbeleche va a pedir”, señaló Delgado en alusión a una reunión que Arbeleche y García mantuvieron en los primeros días de diciembre.

Natalia Gold

"Nosotros le dijimos al director de la OPP que esta información que se respondió era parcial y que íbamos a pedir una complementación adicional. Seguramente se tramite en una próxima reunión", agregó el futuro secretario.

En próxima reuniones también se sumará información sobre proyectos de inversiones y juicios contra el Estado. En ese caso, el gobierno actual ofreció compartir la estrategia que se siguió en cada juicio en curso.

“Lo verdaderamente relevante es el pronóstico del resultado de esos juicios y la estrategia que Uruguay lleva a cabo cuando tiene que responder”, explicó Toma en conferencia de prensa y recalcó que transmitirán “cuál es la lógica que ha permitido a esta administración salir gananciosa de todos los juicios”. “Tenemos razón y no la tiene Aratirí y vamos a salir gananciosos”, dijo sobre el juicio de la minera al Estado.

De todas formas, en la reunión de este lunes, los representantes del gobierno entrante dijeron que se llevaron "mucho material" que venían "reclamando".

A su vez, Delgado expresó que empezaron a hacer tratativas vinculadas "al cambio de mando" que se llevará a cabo el 1º de marzo del año próximo.

"Se va a formar un grupo por parte del presidente electo junto con personas de cancillería, de protocolo, y en esto van a tener incidencia el canciller actual y el futuro canciller (Ernesto) Talvi", contó.