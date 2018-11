Vázquez se reunirá con el primer ministro de Japón y espera confirmar el ingreso de carne uruguaya a ese mercado

El primer ministro japonés, Shinzō Abe, se reunirá con el presidente Tabaré Vázquez este domingo en la oficina presidencial de Suárez y Reyes, un día después de que el jefe de Estado nipón participe en la cumbre del G20, que se realizará entre viernes y sábado en Buenos Aires.

Abe arribará al país en la mañana del domingo junto a su esposa y una delegación oficial y participará de una ofrenda floral en la Plaza Independencia. Luego se trasladará hasta Suárez y Reyes, donde será recibido con honores militares, para luego mantener una reunión privada de unos diez minutos con Vázquez. Posteriormente se realizará una audiencia bilateral y los mandatarios compartirán un almuerzo, informó Presidencia este miércoles.

Uno de los temas que tratarán será el ingreso de carnes uruguayas al mercado japonés. El martes, el canciller Rodolfo Nin Novoa y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, informaron a las gremiales agropecuarias acerca de la inminente apertura de este mercado. En rueda de prensa, Benech dijo que era un “avance importante” y que era “cuestión de días”.

En tanto, el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, dijo a El Observador que en Japón la carne congelada paga un 50% de arancel y la enfriada un 38%. “Por más que los precios puedan ser muy buenos se hace igual difícil colocar carne. De todas formas, para Uruguay como país es muy importante entrar al mercado japonés”, aclaró.

En 2017, Uruguay XXI consideró que la apertura del mercado japonés “sería un hito importante ya que es el único país de alta exigencia en materia sanitaria al que todavía no se tiene acceso”. En lo que va de 2018, Uruguay exportó bienes a Japón por un valor de hasta US$ 9,6 millones, una cifra superior a la de todo 2017, cuando las ventas fueron por US$ 9,1 millones, de acuerdo a cifras de Aduanas. En 2016, las exportaciones a ese país alcanzaron los US$ 9,9 millones y en 2015 fueron de US$ 11,4 millones.

En noviembre de 2015, Vázquez participó en una misión oficial a Japón acompañado por los ministros Nin Novoa, Danilo Astori (Economía), Jorge Menéndez (Defensa) y el secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres. En esa oportunidad, Abe señaló que Uruguay era “un socio de confianza" y destacó el apego a la democracia del pueblo uruguayo. También consideró al país como un "socio estratégico" en la región.