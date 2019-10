Vega y su primer objetivo : la "dura lucha" por la "contaminación" de UPM

Este domingo no fue la excepción. César Vega se sacó el traje de candidato a la Presidencia y se puso el de militante, que suele ser el denominador común de los partidos chicos. Desde la mañana repartió listas en la sede, recibió llamadas de votantes que no encontraban la lista del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) en los circuitos, y y después de votar volvió para esperar los resultados y ayudar "en lo que haga falta, trabajando como uno más".

"Por favor, sacate una foto conmigo así le mando a mi hija que no va a poder creer que milito para vos", le dijo una mujer que lo esperaba en el Colegio Saint George del Buceo, a donde el candidato llegó a votar pasadas las 13:30 horas con una remera azul de su partido pero sin credencial, aunque sabía el número de memoria.

Además de esa militante solitaria, un matrimonio esperó a Vega y aplaudió el final del discurso que hizo en rueda de prensa. "Uruguay se merece un partido ecologista, es el único país del mundo que no tiene ecologistas verdaderos. Algún representante hay pero muy mínimo. Yo fui el primero que tuve que salir a la lucha de Botnia, en una radio frenteamplista aunque después me sacaron el programa. No estoy arrepentido, la lucha arrancó y no para de terminar contra las plantas de celulosa. Porque contamina, y ahora se viene una dura lucha para los que dicen que UPM no contamina: los ecologistas al Parlamento".

Fernando Pena

Después de votar fue a buscar a "Cachita", una exfrenteamplista de 96 años que votó al PERI por segunda vez, convencida de que "hay que apoyar las propuestas de gente trabajadora, que está con el pueblo". Hace un tiempo fue a visitar al ingeniero agrónomo a su chacra de Punta Espinillo, le dijo que quería volver a votarlo, pero este año no se encontraba tan bien de salud como para asistir sola. "Me ofrecí a llevarla para cumplirle el sueño", dijo el candidato.

Vega conoce a Cachita desde hace varios años. Su hija es la odontóloga del candidato y su votante más longeva vio todos los pasos de Vega para crear el PERI en 2013. "Hasta hace un tiempo llegaba (a la casa) y caminaba por todos lados, tenía una agilidad increíble", comentó el líder del partido.

Mientras se abrazaba a su candidato y posaba para las fotos, Cachita gritaba "arriba el PERI, arriba", y luego se concentró en contar algunos de los secretos para mantenerse bien a su edad: la medicina biológica vitalista y leer los libros al revés para "hacer trabajar a la cabeza". En el único momento en que su rostro se llenó de seriedad fue cuando dijo que "los blancos que valían ya pasaron, ahora el Partido Nacional es otro, del acomodo".

Vega con Cachita

Más que ambientalista

Es la segunda vez que el PERI se presenta a las elecciones nacionales, y esta vez estaba más cerca de conseguir una banca en la Cámara de Diputados. Las últimas encuestas ubicaban al partido ecologista superando el 1% de intención de voto, esta tendencia se confirmó y llegaron al Parlamento, para instalar su agenda "radical". Será una de las caras nuevas del legislativo.

En el ballotage, Vega aseguró que votará la lista 1330 del PERI, anulando el voto. "Nos estamos concentrando en elegir a los representantes del pueblo y no al presidente. Habrá gente del PERI que tal vez vote a Martinez o a Lacalle Pou", dijo. Por lo tanto, negó integrar una coalición opositora de cara a noviembre.

El primer proyecto del PERI en la cámara baja será eliminar el uso de agroquímicos. Pero las propuestas del partido no se limitan a lo ambiental, ya que también propone eliminar el Plan Ceibal que hace "a los niños individualistas" y eliminar el Senado, entre otras.

Vega está expectante pero lo disimula con un rostro apacible y una sonrisa. "No es fácil crear un partido. Esta vez estamos en los 19 departamentos, con un equipo muy grande trabajando".

"La expectativa es la felicidad que tiene el pueblo, que cada cinco años celebramos poder decidir quién nos va a gobernar en el periodo. Si te gusta le renovás el crédito y si no te gusta no le renovás nada. Que se vayan dando cuenta los políticos que este no es un trabajo ni una profesión, es nada más y nada menos que representar a 25 mil personas, es un honor".