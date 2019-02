Venezuela: cómo tomaron en el MPP el contacto de Mujica con diplomáticos de EEUU

La audición del expresidente José Mujica en M24 del 28 de enero no fue como cualquier otra. El llamado a "elecciones totales" en Venezuela lo distanció de la postura de los tupamaros, que pocos días antes habían felicitado al "legítimo" gobierno de Nicolás Maduro.

“Como está la situación, por disparatada que parezca la propuesta de elecciones totales hecha por Europa, mal que mal daría una salida, pero debería sumarse un monitoreo de la ONU”, dijo el exmandatario ese día. Lo que pocos sabían era qué lo había hecho llegar a esa conclusión ante la crisis institucional que transita Venezuela, con dos líderes que dicen ser el presidente legítimo del país: el chavista Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Según supo El Observador, a fines de 2018 dos funcionarios de carrera del Departamento de Estado de Estados Unidos le informaron a Mujica que Donald Trump estaba decidido a iniciar una intervención militar en Venezuela, y por eso le pidieron al líder del MPP que contribuyera a evitar ese escenario. El centro de esa conversación fue la necesidad de elaborar una salida alternativa a la guerra y que incluyera, al final del camino, elecciones libres y totales, como propondría públicamente Mujica meses más tarde.

Más adelante, el 1 de febrero, el expresidente declaró a El Observador que “a Estados Unidos le importa un carajo la democracia” y aseguró que a Maduro “tampoco”. “Lo ideal para Venezuela es que hubiera elecciones en las que no estuviera” ni Maduro ni Guaidó porque "si alguno de esos personajes estuviera se produciría una suerte de revanchismo" , dijo a Radio Sarandí ese mismo día.

¿Quiénes de su entorno sabían de la llamada que recibió desde Estados Unidos a fines del año pasado? ¿Comparten o no la convocatoria a "elecciones totales"? ¿Consideran que en Venezuela hay dictadura?

Óscar Groba, diputado por Montevideo:

El legislador no estaba enterado del diálogo que Mujica mantuvo con los diplomáticos de Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que tanto él como el expresidente están "desesperados", porque auguran que "la guerra en Venezuela es inminente".

Para Groba es "obvio" que el gobierno de Maduro es legítimo, porque ganó las elecciones. En diálogo con El Observador el diputado explicó que está en contacto permanente con catedráticos que residen en Venezuela, que lo tienen "al tanto" de lo que sucede en el país caribeño.

Según dijo, la postura de Mujica es comprensible "porque la negociación no es con Guaidó, sino que es con Trump", a quien calificó como el "ptirodáctilo" y "director de orquesta". A su entender, lo que "está en juego" con el conflicto en Venezuela es "qué tipo de energía se va a usar", y dijo que Estados Unidos quiere imponer el uso de la energía eléctrica basada en pilas.

Por eso considera sensato el llamado a elecciones totales, pese a que está convencido de la legitimidad del gobierno de Maduro. "Me duele mucho que se pierde un proceso difícil en el que se mejoraron las condiciones sociales del pueblo venezolano, sometido a su dependencia del petróleo. Este proceso es la revolución bolivariana", manifestó.

Susana Pereyra, diputada por Montevideo:

La legisladora reconoció que ignoraba el motivo por el cual Mujica llamó a elecciones libres con el monitoreo de Naciones Unidas. "No voy a dar opinión, no me parece que aporte", explicó.

Pereyra dijo que su postura será la que el MPP decida tomar, porque es "una mujer muy orgánica" y acata "lo que tenga que acatar". "Las diferencias las manifiesto de puertas adentro", sentenció.

Sebastián Sabini, diputado por Canelones:

Sabini dijo que no le consta que el diálogo entre Mujica y quienes le adelantaron el plan bélico de Trump haya sucedido. Sin embargo, para él "hay una estrategia clarísima de incursión de Estados Unidos" y los países de América Latina deberían involucrarse porque han padecido lo mismo "en los últimos 120 años".

En diálogo con El Observador el legislador no rechazó el llamado a elecciones totales, pero tampoco lo apoyó de manera directa. "Hay que preservar la paz y proteger la vida de los venezolanos", aseguró al ser consultado sobre la propuesta de Mujica. "Eso significa lo que tenga que significar", dijo más adelante.

Alberto Castelar, subsecretario de Ganadería:

"No veo por qué debería estar al tanto, soy solo un subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca", dijo el viceministro, perteneciente al MPP, al ser consultado por El Observador. Castelar se negó a emitir comentarios sobre la convocatoria a elecciones libres hechas por el líder de su sector y sobre la crisis institucional en que está sumido Venezuela.