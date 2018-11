Venezuela en un atolladero

Presiones

A solo setenta y dos horas de la votación para instalar una Asamblea General Constituyente que reforme la Constitución vigente y otorgue plenos poderes al gobierno chavista de Venezuela, la oposición comenzó a jugar algunas de sus últimas cartas para bloquear esa iniciativa del presidente Nicolás Maduro, a la que además considera un fraude.Mientras cuenta como aliada de peso a la comunidad internacional –desde Estados Unidos, la Unión Europea y distintos países latinoamericanos–, a partir de este miércoles la Mesa de la Unidad Democrática se propuso incrementar la presión sobre el gobierno con la realización de una huelga por 48 horas.La semana pasada, la oposición había realizado un paro cívico por un día con la misma intención, que según evaluó, tuvo un acatamiento de 85%.En un país cada vez más polarizado, manifestantes contra el gobierno obstruyeron el tránsito con barricadas de escombros, cuerdas y ramas de árboles en calles de Caracas y otras ciudades del país, donde además podían verse muchos comercios cerrados.Como sucedió de manera casi ininterrumpida desde el 1° de abril, distintas protestas populares acompañaron la medida de paro, lo que en los hechos fue un caldo de cultivo para la represión de las fuerzas de seguridad.Los choques con los manifestantes fueron moneda corriente en la capital y otras ciudades. Distintas fuentes reportaron al menos 50 heridos e incluso un muerto en Mérida (ver recuadro).En algunas de las zonas bloqueadas por los manifestantes, podían leerse pancartas con inscripciones como: "No más dictadura" o "No más represión".Ese panorama de escaso movimiento, sobre todo en algunos barrios tradicionalmente opositores de Caracas, contrastó con la actividad en oficinas públicas y en la petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuyo presidente, Eulogio del Pino, reportó en Twitter que la actividad fue normal.La televisión estatal difundió imágenes de los servicios de transporte y empresas estatales con funcionamiento pleno.Pero opositores al presidente se encargaron de publicar fotos de calles desiertas en distintas ciudades del país a través de las redes sociales. El paro contó con el apoyo de la gremial empresarial Fedecámaras y de las principales centrales sindicales del país.En tanto, trece países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, pidieron este miércoles a Maduro que desista de la convocatoria a la Constituyente.En la misma línea, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, había dicho este martes a Telemundo que el Mercosur decidió convocar antes de este domingo al gobierno venezolano para que explique su punto de vista y también a la oposición.En esa instancia, prevista en Brasilia, se buscará una negociación antes que se produzca la votación.El canciller también afirmó que la estrategia de la oposición de llamar a la abstención es "una buena estrategia" y que lo más positivo es que haya "poca concurrencia" en las urnas.En un plebiscito simbólico realizado hace dos semanas, más de 7 millones de venezolanos votaron contra la instalación de la Constituyente.Mientras ese clamor popular e internacional aumenta, Maduro no parece dispuesto a ceder en la elección de los 545 miembros de la Constituyente.Según establece la Constitución vigente, aprobada en 1999 por el difunto expresidente Hugo Chávez, ese organismo tendrá la potestad irrestricta de redactar una nueva carta magna.El presidente Nicolás Maduro no cede en su intención de convocar a la Asamblea Constituyente.Al exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se le atribuye una mediación entre gobierno y oposición para lograr un pacto.Trece países de la OEA pidieron suspender la votación de la Constituyente.EEUU elevó el tono de voz este miércoles y anunció sanciones económicas contra 13 altos funcionarios de Venezuela por "minar la democracia", participar en actos de violencia y corrupción.Un hombre de 30 años murió este miércoles en una protesta en Mérida en el primer día de la huelga de 48 horas contra la Constituyente, dijo la Fiscalía. Los muertos ya superan el centenar.