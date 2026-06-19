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Gobierno firmó préstamo por US$ 250 millones con CAF para el programa Más Barrio

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, informó que el acuerdo contempla un importante respaldo financiero para el desarrollo del plan

19 de junio de 2026 9:54 hs
24.04.26 - Mas Barrios MC_0113

El gobierno firmó este jueves un convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para fortalecer la implementación del programa Más Barrio, una iniciativa que busca coordinar intervenciones sociales, urbanas y de seguridad en distintos puntos del país.

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, informó que el acuerdo contempla un importante respaldo financiero para el desarrollo del plan.

"Es una línea de crédito de 250 millones de dólares", dijo la jerarca en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10). Paseyro señaló además que una parte de esos recursos ya comenzó a ejecutarse en los primeros barrios donde se puso en marcha el programa.

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"Los primeros 50 millones ya se están ejecutando", afirmó, y precisó que las intervenciones ya comenzaron en Cerro Norte, en Maldonado y Las Piedras, en Canelones.

Según adelantó la ministra, durante este año el programa se extenderá a otras zonas del interior del país, entre ellas Durazno y Rivera.

Qué busca el programa Más Barrio

La iniciativa apunta a una intervención integral del Estado en barrios considerados prioritarios, mediante la articulación de distintas políticas públicas.

Entre las acciones previstas figuran obras de vivienda, alumbrado público, saneamiento, mejora de calles y fortalecimiento de la presencia policial, entre otras medidas.

En ese marco, el presidente Yamandú Orsi recorrió este miércoles las obras y acciones que se desarrollan en Las Piedras.

Durante la visita, el mandatario destacó que uno de los objetivos centrales del programa es avanzar en los procesos de realojo de familias que viven en asentamientos irregulares, una situación que en algunos casos lleva años sin resolverse.

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