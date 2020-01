Venta de cuentas de Playstation, una forma moderna de piratería en Uruguay

La venta de cuentas para jugar a determinados videojuegos que son comprados de manera digital es una forma de piratería que se instaló en Uruguay desde la llegada de PlayStation 4 al país, hace seis años, y que se realiza a través de cuentas en Mercado Libre y Facebook.

Para entender cómo funciona el negocio hay que comprender que, para jugar, el usuario debe hacerse una cuenta. Sony, con el objetivo de que varios integrantes de la casa puedan jugar a un videojuego y comprarlo una sola vez, permite que en la misma consola pueda crearse más de una cuenta.

Pero hay muchos que venden esa posibilidad de agregar cuentas. Y lo que generó fue un negocio negro.

En Uruguay hay varios vendedores. Cromo detectó al menos cuatro, pero algunos clientes consultados para esta publicación estiman que hay más. El negocio es comercializar videojuegos más baratos que en el mercado tradicional. Por ejemplo, hoy hacerse del FIFA 20 de manera oficial cuesta US$ 71 en la tienda online. Hay quienes lo consiguen en Mercado Libre a $ 1.700 (US$ 45).

Algunos se atreven a hacer promociones. Por ejemplo, la versión completa Horizon Zero Dawn, un videojuego de acción y aventura, y a los también de acción Hitman 2 y Monster Hunter World se consiguen a US$ 18. Solo el primero cuesta en la tienda oficial US$ 23.

Cromo intentó comunicarse con uno de los vendedores, pero éste se negó a contestar preguntas.

¿Cómo hacen dinero?

La fórmula parece lógica (comprar un juego digital y crear perfiles y venderlos), pero guarda algunos trucos y secretos. Es que compartir cuentas a demasiados usuarios puede llevar a una suspensión y hasta el bloqueo de la consola por parte de Sony por infringir las condiciones de uso.

Hay quienes venden juegos a través de cuentas principales (se da un usuario y contraseña y el usuario puede descargar el juego y llevarlo a su perfil) o desde cuentas secundarias (para jugar se debe iniciar sesión con el perfil que compró el juego).

“A gente de confianza”

En YouTube hay canales de videojuegos que exhortan a los usuarios a que compren a gente de confianza.

De hecho, en este nuevo mundo pirata las empresas buscan mostrar su “profesionalismo” en el negocio y prometen que no van a defraudar a los usuarios. Algunos se jactan de que "hace años" están vendiendo títulos digitales. “¡Juegos totalmente seguros como nadie te puede ofrecer!”, dice la descripción de uno de ellos.

A Jesús Ripoll, directivo de la Asociación Esports Uruguay, le consta la existencia de personas que han comprado juegos bajo este formato y luego fueron estafados porque los vendedores cambiaron el usuario y la contraseña. ¿Cuál es el motivo de la estafa? Los dueños de las tiendas piratas cambian esos usuarios y contraseñas para poder vender el juego otra vez a otras personas.

Una mala experiencia

“Yo tuve problemas en mis inicios en consola cuando recién me había comprado la Play 4”, contó Martín Rodríguez, un usuario víctima de estafa bajo esta modalidad. “No entendía cómo era el tema de los videojuegos y me contacté con esta ‘empresa digital’ para comprar mis primeros juegos. Ellos me ofrecieron cuentas secundarias a un precio menor”, relató. Compró NBA 2k18, GTA V, FIFA 18 a 1.000 pesos cada uno. Para jugar, los vendedores le entregaron los datos de la cuenta. En promedio, le duraron entre dos y tres semanas, algo que nunca le fue notificado cuando lo compró. Luego de ese lapso aparecía un candado en el ícono del videojuego que le alertaba la imposibilidad de jugar con esa cuenta. Martín los contactaba exigiéndoles explicaciones ante esta situación. “Muy pocas veces te daban una respuesta inmediata; siempre trataban de poner excusas de por medio”, comentó. Cuando se quejaba, le dieron los datos de una cuenta nueva, pero un buen día dejaron de hacerlo y fue estafado.

La visión legal

La abogada Virginia Cervieri, especialista en marcas y propiedad intelectual, dijo que esta forma de vender es “fraudulenta”. “No es una práctica que la compañía autorice y, en mi opinión, hay una infracción porque se está usando la marca para promocionar la venta de un producto que no fue autorizado”, agregó.

También opinó que hay una violación a los derechos de autor. “Porque en cada juego que comercializás, estás comprando una clave que te permite jugarlo, y ese juego es un software, y ese software está protegido por derechos de autor”. Además, puede haber un problema penal para los involucrados si se comprueba que hay estafa.

Sony prohíbe este sistema y hace una mención en su código de conducta de la comunidad: “No comparta, compre, venda, alquile, subautorice, comercie, transfiera, cometa fraude ni recopile cuentas, datos de cuentas u otras credenciales”.

"Es la nueva piratería. Varias personas pueden usar el juego a la vez y va en contra de las políticas que promueve PlayStation. Esto se hace mucho acá en Uruguay", opinó Gabriel Dittrich, vendedor de la tienda XUruguay.

El rol de Mercado Libre

Desde esta empresa dijeron a Cromo que la decisión de dar de baja una publicación “ilícita” se da previo a una denuncia de la empresa.

“Trabajamos todos los días contra la comercialización de productos falsificados y prueba de esto es nuestro programa de protección de marcas, Brand Protection Program (BPP), que se mejora constantemente en base al feedback recibido de las marcas con las que participan adheridas al mismo”, señaló Matías Sandobal, gerente de Marketplace de MercadoLibre Uruguay.

Las infracciones reportadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual a través del programa son removidas de manera permanente de MercadoLibre y en caso de reincidencia se aplican diferentes sanciones al vendedor.

Según confirmó Sandobal, Sony está adherido a este programa. Consultado a cuántas denuncias realizó Sony, la empresa dijo que esto se trataba de una información confidencial.