Veredas, mobiliarios, pintura y macetas: el gasto para la Zabala

Habían pasado solo tres días desde que la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) comenzó a colocar una serie de bancos en los alrededores de la plaza Zabala cuando las críticas de los vecinos de la Ciudad Vieja llegaron a las redes sociales. Parte de la polémica sobre esta intervención –además de lo estético y su conveniencia– estuvo relacionada con su costo.

Para el proyecto previsto para la circunvalación Durango, que rodea a la histórica plaza, se destinaron $ 14 millones de pesos, es decir, US$ 426 mil según la página del Montevideo Mejora. Pero, ¿cuánto costó cada ítem de este proyecto? El Observador accedió al desglose de la obra, compuesta por cuatro grandes categorías: la recuperación de las veredas, el equipamiento, la pintura y las macetas interiores.

Para la recuperación de las veredas y que estas fueran totalmente transitables (que se realizó entre 2017 y 2018), la IMM destinó $ 7.391.386 (unos US$ 211 mil). En 40 bancos y 20 maceteros gastó $ 5.650.000 (unos US$ 161 mil). En pintura gastó $ 414.095 (unos US$ 11 mil) y en las macetas interiores, con la vegetación, el mantenimiento y el riego por un año, invirtió $ 1.456.601 (unos US$ 41 mil). Todo eso suma US$ 426 mil.

La defensa de la comuna

Algunos vecinos de la Ciudad Vieja divulgaron una carta en la que criticaron la intervención dispuesta por la IMM. Varios diseñadores industriales apuntaron al quiebre de la armonía en el entorno de la plaza y la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) se sumó este viernes a las críticas sobre el proyecto.

El presidente del organismo, Nelson Inda, declaró al programa Así nos va de Radio Carve que la CPCN no había dado autorización para esta intervención. Consideró que, al tratarse de estaciones móviles, la comuna habría estimado que no era necesario contar con el visto bueno.

Sin embargo, a las pocas horas la IMM emitió un comunicado en el que aclaró que había comunicado a la CPCN los pormenores de la intervención en agosto de 2017. Según informó la comuna, no obtuvo respuesta por parte de la comisión. Pero, además de esa consulta, la IMM sostuvo que también presentó el proyecto ante la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja.

El director de Espacios Públicos de la IMM, Álvaro Paciello, aseguró a El Observador que en esa instancia se presentó la propuesta con “lujo de detalles”. “La Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja se expidió de forma unánime a favor y diciendo que incluso veía con buenos ojos incluir más mobiliario en la circunvalación Durango”, subrayó.

En un principio la propuesta de la intendencia era que todo el perímetro de la plaza Zabala fuera peatonal y, por ende, que las “estaciones de descanso” fueran aún mayores. Esa idea no prosperó y se optó por una más conciliadora. Sin embargo, Paciello remarcó que el espíritu de estas intervenciones –que ya se hicieron en otros dos puntos de la Ciudad Vieja– es contar con más espacios para las 40 mil personas que cada día llegan al barrio. Para la circunvalación Durango en concreto, las estaciones tienen como objetivo atender a unas 4 mil personas que por día circulan en las seis manzanas de alrededor.

Consultado sobre la resistencia que ha tenido este proyecto, Paciello respondió: “Capaz que tiene que ver que sea un año especial donde se mezclan algunas pasiones políticas”. Además, el jerarca explicó que el “proceso de disconformidad”, de “dudas” y de “rechazo hacia lo nuevo” se dio en todas las ciudades en las que se implementaron “propuestas para el peatón”.

Y también anunció que en los próximos días se instalará el resto del equipamiento que terminará de dar forma al proyecto. "Nos falta terminar y dejar en condiciones algo que tiene un proceso de diez, doce o quince días. Al tercer día de descargar ya se estaba opinando por lo feo que era", precisó. El diseño de los bancos fue, en parte, realizado por un equipo de técnicos de la intendencia. En los pliegos para el llamado a licitación se establecieron una serie de pautas en materia de diseño, muy parecidas a lo que terminó siendo la propuesta final. Resultó ganadora la empresa Vitenur.

En las próximas semanas las autoridades de la intendencia mantendrán varias reuniones con algunos actores claves de la zona, entre vecinos y comerciantes. Cuando se eliminó una de las vías de la circunvalación, varios vecinos protestaron porque ya no tendrían lugar donde estacionar sus autos. Paciello aclaró que solo una parte del perímetro de la plaza fue suprimido y que, según el relevamiento de la IMM, son 12 los espacios de estacionamiento que se vieron afectados.

A los vecinos de la zona se les informará cómo quedará el mapa de "posibles estacionamientos", así como la "habilitación de carga y descarga" de los camiones, explicó Paciello. "Estamos viendo que hay varios lugares para estacionar, no solamente sobre la calle Solís y sobre la calle 25 de mayo que es donde desemboca la plaza. Sino también por Rincón que queda a 20 metros de los lugares específicos donde vive la gente", aseguró.

El director de Espacios Públicos, que asumió hace algunas semanas ese cargo que antes ostentaba la arquitecta Patricia Roland (hoy al frente de Planificación), señaló que está "estudiado" que "cuantos más ojos tienen los espacios públicos, más se previenen los delitos". "Y también está contemplado y estudiado que la violencia doméstica se da adentro de las casas y no en el espacio público. Quizás, sin saberlo, tenemos la posibilidad de que alguien que vive un infierno adentro de su casa se vuelque al espacio público", reflexionó. "Hay cosas que nosotros escuchamos, atendemos, pero quizás no compartimos. Y tenemos el deber de gobernar".