Viajar en familia: una guía de escapadas por Uruguay

Dicen que más que juguetes, el viajar con tus hijos es el mejor tiempo invertido. También que viajando en familia fortalecemos vínculos y creamos recuerdos.

Si bien viajar con niños pequeños a veces es complicado, el hecho de estar todos juntos descubriendo lugares nuevos será una experiencia imborrable y superará por lejos los contratiempos.

Con esto en mente, el Ministerio de Turismo (Mintur) lanzó la guía “Viajar en Familia Uruguay”, una herramienta didáctica, que incluye juegos, datos curiosos, atractivos y consejos para ser el punto de partida a la hora de planificar ese viaje juntos y que los acompañen durante la experiencia.

“Es una publicación pensada para disfrutar en familia, con textos simples e ilustraciones que ayudarán a los más pequeños a sentirse protagonistas de cada aventura” dijo Serrana Díaz, coordinadora de la guía del Mintur.

Región Metropolitana

1) Turista por un día

A veces no hay que irse lejos para pasar tiempo en familia. Ya sea tu primera vez en Montevideo o sea que vivas en la capital, un buen plan familiar que a los niños les va a fascinar es hacerse el turista por un día y conocer esos puntos más emblemáticos por lo que que a veces pasamos todo los días pero no conocemos en profundidad. Para hacerlo pueden aprovechar las vacaciones, agendar un día y reservar lugares en el Bus Turístico que tiene frecuencias diarias con horarios y paradas fijas con el siste- ma Hop On Hop Off . No te olvides la cámara de fotos! Seguro tus hijos no se lo olvidarán más! www.busturisticomontevideo.com.uy

2) Montevideo en plan Verde

Para las familias más aventureras, los Humedales de Santa Lucía son un rincón natural con paseos en bote, travesías en torno a montes criollos y práctica de actividades productivas en torno a los frutales.

A 20 minutos en auto también está el Parque Zoológico Lecocq donde se pueden conocer más de 30 especies de animales tanto autóctonos como exóticos. El parque municipal cuenta con parrilleros, juegos, y espacios para hacer picnic.

Muy cerca está Santiago Vázquez, el único pueblo que queda dentro de Montevideo, donde se pueden ver su puerto de embarca- ciones deportivos y disfrutar d aun atardecer sobre el río inolvidable.

3) La Ciudad Vieja entre telones

La Ciudad Vieja es un gran epicentro cultural y artístico ya que alberga museos de tres grandes artistas uruguayos como Pedro Figari, Joaquín Torres García y José Gurvich. Los tres tienen visitas guiadas para grupos familiares, solo hay que agendarse previamente.

Muy cerca está el Centro Cultural de España que ofrece diferentes propuestas para niños: recitales, talleres, espectáculos teatrales, sumado a una cafetería y una sala de lectura infantil gratuita. El teatro Solís y el Auditorio Nacional del Sodre no pueden faltar en esta escapada cultural. Los dos ofrecen visitas guiadas.

4) Escapada al Parque Rodó

El parque Rodó con sus 43 hectáreas de espacios verdes, es el gran pulmón de la ciudad, por eso vale la pena visitarlo. Pueden aprovechar a recorrer el Museo Nacional de Artes Visuales que cuenta con obras de la talla de Juan Manuel Blanes, Rafael Barradas, Pedro Figari, entre otros.

También recomendamos embarcarse en las lanchas a pedal del Parque Rodó que para los niños es un programen. Otro clásico recién recuperado es el Castillito del Parque Rodó que funciona como biblioteca infantil.

Y no podemos obviar los famosos juegos mecánicos que ya son un clásico que los niños siempre piden a gritos.

Región Centro Sur

5) Escapada ecológica a Flores

Una escapada familiar a esta zona del país puede empezar por la visita a las reservas de animales más bonitas de Uruguay: el Bioparque de Durazno o el Ecoparque Tálice en Flores. Podrán ver con sus propios ojos leones, tigres, pumas, jaguares, una osa, un hipopótamo y muchos animales más, interactuando en el espacio libre. Safaris en autos eléctricos, circuitos a pedal para niños son otros de los atractivos del Ecoparque.

Al caer la noche vale la pena quedarse en alguno de los establecimientos rurales de la región. Los hay para todos los bolsillos y al día siguiente los niños podrán realizar tareas de campo como ordeñe, cabalgatas o paseos en zorra.

6) Fin de semana en Colonia del Sacramento

Por su tranquilidad y la diversidad de propuestas, Colonia es super recomendable para vacacionar con niños pequeños. El primer día pueden recorrer su barrio histórico en un carrito eléctrico o en bicicletas de alquiler que a los chicos les encantan. La mezcla de arquitectura colonial española y portuguesa los dejará perplejos. También pueden ir al Museo “Recrear la Historia” donde las familias pueden disfrazarse de época y tomarse fotos. Al día siguiente la guía del MIntur recomienda disfrutar de una jornada al aire libre en alguna bodega turística o un día de campo.

7) Entre humedales y un paisaje milenario

Apenas a 20 km de Montevideo, la conexión entre el Río Santa Lucía y el Río de la Plata, forma un sistema de humedales salino costera que se recomienda visitar de la mano de un guía.

A la tarde la guía del Mintur sugiere visitar el establecimiento Finca Piedra, ubicada en las Sierras de Mahoma. Cabalgatas, paseos en carro o un tour por viñedos, forman parte de sus propuestas. Al día siguiente, una buena alternativa es visitar “Grutas del Palacio”, ubicadas sobre la ruta 3 a 130km, uno de los dos geoparques reconocido por la Unesco en Sudamérica. Las columnas milenarias que dan nombre al geoparque, que involucra a varios otros geositos ubicados en el departameto de Flores, es sor- prendente. El lugar cuenta con centro interpretativo, servicio de cafetería y juegos de madera al aire libre.

8) San Javier, colonia rusa en Río Negro

A 300 km de Montevideo, está el pueblo conocido como la Rusia de Uruguay. San Javier es un pintoresco lugar fundado por inmigrantes rusos a principios del siglo XX que aún conserva varias de sus tradiciones originales.

El pueblo se pone aún más lindo en julio durante su aniversario cuando se suceden desfiles y danzas típicas. Si lo visitan no se pierdan de degustar platos típicos de la colectividad como shashlik (brocheta de carne asada), piro- shki (empanaditas), piroj (símil pastafrola de dulce de zapallo) y otras expresiones de la cocina tradicional. Los niños, pedirán sacarse fotos con las matrioshkas (muñecas rusas) que son todo un ícono a nivel local.

Región Norte

9) Safari del oro y amatistas en Artigas y Rivera

Una propuesta diferente para hac- er en familia en la Región Norte, es la de hacer un Safari Minero por las canteras ubicadas en la región El Catalán. Aquellos que las visitan se les ofrece el equipamiento necesario para extraer sus propias piedras semi-preciosas. La propuesta es comercializada por el Hotel San Eugenio del Cuareim y propone vivenciar la extracción de piedras preciosas en minas a cielo abierto. Por su intenso color y belleza, las gatas y Amatistas de Artigas, son mundialmente reconocidas y constituyen una de las principales fuentes de actividad económica para el territorio.

A poco más de dos horas en auto, por Ruta 29, se sitúa Minas de Corrales, un pintoresco pueblo cuyo destino ha girado en torno a la búsqueda de oro desde principios del siglo XIX y que en 2018 obtuvo el Premio “Pueblo Turístico” del Ministerio de Turismo. Allí se pueden visitar las minas de extracción, el Museo del Oro o la gran represa de Cuñapirú que abastecía de energía a la zona. www.safariminero.com

Región Este

10) Punta del Este en todo su esplendor

En invierno la principal ciudad balnearia de Uruguay también tiene infinidad de propuestas para disfrutar en familias sin el bullicio del verano. Para quienes la visitan por primera vez, hay ciertos hitos que no pueden dejar de visitarse como sus playas Brava y Mansa, la célebre Casapueblo de estilo mediterráneo, creada por el pintor y escultor Carlos Páez Vilaró o “Los Dedos”, la escultura más irónica del balneario sobre la Parada 4. Los más pequeños de la familia tendrán alternativas de sobra, para evitar que el aburrimiento llegue a golpear la puerta de sus vacaciones.

Imperdibles: recorrer la reserva forestal Arboretum Lussich, el tambo Lapataia, Gorlero, la plaza de José Ignacio y el mirador panorámico de Punta Ballena.

11) Escapada a Minas y Villa Serrana

Este es un viaje a un paisaje de sierras onduladas, verde vegetación y gran riqueza de flora y fauna nativa, por lo cual siempre resulta ideal para un desenchufe en plan familiar. Las sierras de Minas están a un paso de Montevideo y Punta del Este.

En menos de 2 horas ya se puede estar ahí y las rutas de acceso forman parte del paseo.

Pesca, vuelo en ala delta, tirolesa, senderos ecoturísticos por montes de vegetación espesa, y navegación por ríos y lagunas forman parte de las alternativas.

Los imperdibles son: Villas Serrana, Salto del Penitente, Reserva natural Salus, Cerro Arequipa y El valle del Hilo de la Vida.

12) Quebrada de los Cuervos

Es sin dudas, uno de los paisajes más singulares de Uruguay. Fue el primero en ingresar al Sistema Nacional de áreas Protegidas. Algunos puntos alcanzan más de 100 m de profundidad. Formaciones rocosas, caídas, saltos de agua y una vegetación subtropical exuberante pueden ser recorridas a través de senderos con diferente grado de dificultad.

Cerca de la Quebrada de los Cuervos existen varios establecimientos dedicados al turismo rural, en donde se pueden realizar tareas de campo, recorrer en cabalgatas las praderas, degustar comidas típicas de la campaña uruguaya o realizar caminatas entre sierras y arroyos.

Tips para viajar con niños

Si este es el primer viaje con tu hijos, planificá un ritmo más lento del que solías manejar cuando estabas solo o en pareja. Lo que antes llevaba un par de horas ahora seguramente te lleve el doble.

En la semana previa al viaje podrás motivar a tus hijos con el destino de Uruguay explorando mapas, investigando su historia o buscando información sobre la fauna y flora del país.

A los más chicos les encanta ser guías turísticos y reconocer en la vida real las cosas que antes vieron en un guía, folleto o en la televisión, por eso pueden jugar a serlo durante el viaje.

Escaneá todos los documentos y envíatelos por correo por las dudas que los pierdan o te los olvides.

En todos los destinos a los que vayas con tus hijos fijá un punto de encuentro con ellos.

Si viajan en auto lo más aconsejable es planificar varias paradas, disponer de agua y alimentos para los trayectos, y de algún juego u objeto que sirva para que se entretengan.

Empacá medicamentos que usen con frecuencia por las dudas.

Por último, ¡no te olvides de disfrutar!

Más info:

www.uruguaynatural.com

www.uruguaynatural.tv