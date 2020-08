Viceministro de Salud paraguayo renunció tras ser filmado en una fiesta privada

Pero el domingo, Portillo pasó por alto todo lo que pide a sus compatriotas, al asistir a una fiesta privada en la que se celebró el cumpleaños de Maga Caballero, una modelo a la que los medios vinculan sentimentalmente con el ahora exfuncionario.

La difusión de videos y fotografías de la fiesta se viralizaron y obligaron a Portillo a presentar su renuncia al ministerio. En las imágenes se ve a un grupo de gente sin la protección facial, próximos unos a otros, mientras cantan y aplauden. El viceministro aparece con anteojos y una camisa a cuadros azul y blanco, y a sus espaldas un par de jóvenes con guitarra y acordeón animan la fiesta dominical.

Portillo presentó su renuncia, que aceptó el Ministro de Salud Julio Mazzoleni, y el exfuncionario admitió su error.

He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos.

Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo.

Y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido.