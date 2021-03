Víctor Hugo Morales, internado en Argentina con neumonía causada por el covid-19

Víctor Hugo Morales fue internado este martes, luego de que su cuadro de coronavirus se agravara y le causara una neumonía bilateral (es decir, en ambos pulmones), lo que se sumó al bajo nivel de oxígeno en sangre que registraba el relator uruguayo radicado en Argentina, que dio positivo a la enfermedad el pasado sábado.

Morales, de 73 años, detectó ese día que había perdido el olfato, por lo que solicitó que se le realizara un hisopado, lo que confirmó ese mismo día que había contraído el virus, que se contagió a través de compañeros de trabajo de radio y televisión.

Este martes, su médico Guillermo Capuya le dijo a la radio argentina Mitre (citada por el portal Infobae), que se le realizó una tomografía a Morales que encontró esas dos complicaciones, que determinaron su internación en una clínica de Buenos Aires. "Él estaba bien, no es que pasó algo que lo descompensó, pero decidimos que se interne en forma preventiva”, comentó, y agregó que “Víctor Hugo es un paciente sano, pero la realidad es que la enfermedad del covid nunca se sabe cómo va a repercutir”.

Morales está recibiendo oxígeno y plasma, de forma preventiva, para evitar mayores complicaciones de la enfermedad.

El lunes, el periodista participó desde su casa en el programa radial La Mañana, y se refirió a su situación de salud. "Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué me ahogué. No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué”, dijo.