Viruela del mono: Gonzalo Moratorio dijo que la vacunación no debe ser obligatoria y aclaró cómo se contagia

El científico Gonzalo Moratorio sostuvo que la vacunación contra la viruela del mono no debe ser obligatoria y que recomendaría su uso particularmente para poblaciones vulnerables.

En diálogo con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal, Moratorio indicó que la vacuna contra la viruela del mono es eficaz “incluso tres o cuatro días después de haber tenido contacto con una persona infectada” y llamó a “cuidar a las comunidades donde tienen lugar las cadenas de transmisión”.

No obstante, el virólogo enfatizó en que no hay que “estigmatizar a una comunidad” ya que esta no es una enfermedad que se padece por transmisión sexual. En ese sentido, ejemplificó: “Yo uso preservativo, eso no quiere decir que yo esté 100% protegido porque acá lo importante es el contacto estrecho, las mucosas, los fluidos corporales, la saliva. Las vías de transmisión son el contacto estrecho”.

Moratorio también fue consultado sobre los dichos del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien había recomendado “mantener la pareja estable y tener cuidado en relaciones sexuales” para evitar contagio, algo que generó molestias en colectivos LGBTIQ+, con los que posteriormente se reunió para aclarar sus expresiones.

“Me parece muy bien que se haya reunido y que aclare. Hay que ponerse en los zapatos del ministro de Salud, que está atendiendo muchísimos temas y que no necesariamente tiene una experiencia en enfermedades infecciosas. Se ha generado esa experiencia a la fuerza y no tenía ninguna mala intención cuando lo dijo, no hay problema con eso”, expresó.

El virólogo indicó que también puede darse el contagio de la viruela del mono a través del contacto estrecho con objetos contaminados como sábanas, toallas o platos. “No necesariamente es por tener relaciones sexuales. No pensemos que por usar preservativo estamos protegidos porque no es así”, apuntó.

En lo que tiene que ver con los síntomas de la enfermedad, el experto informó que, según un “artículo reciente de una revista muy prestigiosa en medicina”, de un universo de 600 pacientes infectados de 15 países distintos, “el 75% tuvo fiebre, 50% dolor muscular y 60% inflamación de ganglios”. Y agregó: “No necesariamente todos se brotan las manos y los pies. Cuando vamos a los síntomas específicos el 75% tuvo las lesiones”.

También señaló que, de ese universo de 600 personas, el 98% declararon ser homosexuales pero remarcó que eso es “circunstancial” ya que “las cadenas de transmisión ya tienen lugar en otras comunidades”.

Cuando llegan las vacunas a Uruguay

El pasado lunes 1° de agosto, Salinas informó que Uruguay recibirá entre 6.000 y 7.000 vacunas contra la viruela del mono a finales de octubre o principios de noviembre de este año.

El titular del MSP indicó que la disponibilidad de vacunas contra esta enfermedad es de 100 mil para la zona de Las Américas.

Según Salinas, no es una vacuna “generalizada” sino que está “dirigida específicamente” por lo que “las cantidades son pequeñas”. En esa línea, indicó que Uruguay recibirá entre 6.000 y 7.000 y que Brasil, por ejemplo, solicitó unas 60 mil.

El pasado viernes 29 de julio se confirmó el primer caso de viruela del mono en Uruguay, importado y que fue detectado vía PCR.