Vuelve el poderío de Huawei a Uruguay, pero sin Google

Llegó un nuevo Huawei de alta gama e, igual que el año pasado, es poderoso. Sus tres grandes superpoderes son los mismos que los de su hermano P30 Pro pero con upgrades: cámaras, pantalla y batería. Esta vez son cinco cámaras (con mejoras en pixeles y funciones), una pantalla que se “desborda”, lo que determina más espacio para ver y hacer, y una batería que banca hasta dos días con un uso moderado a bajo.

El nuevo teléfono de Huawei es además uno de los primeros en el mercado que si bien viene con la última versión de Android no incluye Google Play ni las apps del ecosistema Google: Gmail, Drive, Youtube, entre otras. Lo de Google Play se soluciona relativamente fácil, sobre todo porque la empresa china ha invertido fuertemente en el desarrollo de apps que ahora forman parte de su App Gallery. Lo segundo tiene sus particularidades, sobre todo para las personas que se basan fuertemente en las apps de Google como herramientas de trabajo. Hablaremos más de esto más adelante.

Primera advertencia: este es un teléfono grande, algo que no llama la atención en un mercado repleto de celulares cada vez más de mayores dimensiones, pero al mismo tiempo y por arte del diseño ergonómico, cómodos a la hora de lidiar con ellos tantas horas por días. El P40 Pro se ubica en tamaño entre el Galaxy S20 y S20 Plus y el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max. Con sus 158.2 x 72.6 x 9mm se manipula fácilmente con una mano, pero se necesitan dos para ciertas tareas.

Pantalla

La empresa la bautizó ‘Overflow Display’, y con ese nombre se refiere a que la pantalla se curva casi imperceptiblemente en los cuatro ángulos. Con 6.58 pulgadas y una resolución de 1200 x 2640, rinde muy bien y sobre todo está hecha para mirar videos o para el gaming. A lo anterior se agrega una frecuencia de actualización de 90Hz que mejora la experiencia con gráficos de todo tipo y evita los cortes que se pueden dar con programas muy demandantes como los videojuegos. Esta característica vale la pena pero debe considerarse que gasta más batería, aunque en mi opinión la diferencia hace que valga la pena.

Cámaras

Este complejo sistema en el que interactúan cuatro cámaras y un sensor (ToF), que además fue construido en asociación con Leica, es el gran diferencial de la línea P y el P40 Pro no es la excepción. De hecho, es difícil de igualar porque ofrece un combo poderoso de resolución, colores y funciones.

Huawei

En el P40 Pro se mejora la resolución de tres de sus cuatro cámaras. La principal es de 50MP, la de gran angular llega a 40 MP, la del teleobjetivo a 12MP y la de selfies sube a 32 MP, esta última con un sistema dual que mide la profundidad para que los autorretratos queden todavía mejor. El zoom óptico de 5x1 combinado con el zoom digital de 50x de nuevo son un acierto de primera y en el este nuevo teleobjetivo se mejora la estabilidad, algo super importante porque manejar tales niveles de zoom no es fácil sin usar accesorios.

Huawei usa nuevamente el sensor RYYB, que se pone en acción para recibir más luz en condiciones de poca luminosidad, y suma más inteligencia artificial (IA) para “entender” qué está pasando en esa escena que el usuario enfoca. El P30 ya podía determinar con precisión si era comida, naturaleza, un rostro y muchos detalles más; el P40 Pro llega incluso a mejorar las fotos cuando detecta que hay reflejos que la perjudican y hasta puede eliminar un sujeto que se te cruzó sin invitación.

También se potencia el poder para tomar fotos en condiciones de extrema oscuridad, al punto de que es posible conseguir una imagen en lo que para el ojo humano es oscuridad total.

Es casi imposible incluso para un amateur tomar con este teléfono una foto que lo decepcione en cuanto a color y resolución, pero también en lo que tiene que ver con enfoque y hasta perspectiva. El modo automático es poderoso. Para los más entendidos hay muchos otros modos con los cuales experimentar y recomiendo estudiarlos con paciencia, porque pueden hacer la diferencia en muchos casos.

En cuanto al video, este celular graba en hasta 4K (incluyendo a la cámara de selfies) y agrega mejoras en la estabilización. También suma el famoso efecto bokeh, ese que desdibuja el fondo como en un retrato tomado por una cámara DSLR.

Huawei

Las nuevas funciones de las cámaras determinaron un cambio en el diseño exterior que hace que la parte en la que se ubican sea un poco más protuberante que en el P30 Pro. En la práctica no molestan pero tal vez requieran de algo más de cuidado a la hora de apoyar el celular, para evitar que se rayen o dañen.

Batería

En esta área el nuevo celular de Huawei también mejora, algo que parecía a priori complejo porque venía de uno con una batería contundente. En las pruebas que hice duró hasta más de dos días con uso muy bajo, dos días con uso mediano y un día y medio en uso intenso (incluyendo videos y redes sociales durante muchas horas).

Mejora la carga tanto con cable como inalámbrica y se puede ir de 0 a 70% de batería en 30 minutos (con cable).

A todo lo anterior se suman mejoras en la identificación facial que hacen que el desbloqueo por este sistema sea mejor que el que lograba el P30 Pro. La huella dactilar cambia de lugar, un poco más hacia el medio de la pantalla, por lo cual los usuarios de otros Huawei tendrán que acostumbrarse, pero reacciona en todos los casos sin fallas y, según publicita la empresa, un 30% más rápido.

Adiós Google

Todo lo anterior se conjuga en un celular técnicamente impecable. El sistema operativo sigue siendo Android (la última versión) pero ya no está Google Play, la tienda virtual que permite la descarga de miles de apps. En la práctica, la consecuencia más complicada tiene que ver con que no se pueden descargar las aplicaciones del ecosistema Google que están entre las más usadas en el mundo y no solo en los smartphones, sino también en las computadoras.

En mi prueba pude descargar casi el 90% de las aplicaciones que usualmente utilizo en mi celular, porque ya están disponibles en la tienda de Huawei, la App Gallery, incluidas las de bancos y empresas locales.

Todo indica que cada vez habrá más apps, porque la empresa china incentiva fuertemente a los desarrolladores, marcas y organizaciones para que incluyan sus apps. Pero si tu operativa de trabajo o de vida incluye como forma básica de organización a las aplicaciones de Google notarás la diferencia. Si bien es posible acceder directamente desde el navegador a Gmail, YouTube e incluso a Google Drive, la experiencia es muy diferente a la que se consigue en la aplicación nativa.

La importancia de esto depende de cada usuario y es verdad que también se sustituye fácilmente Google Drive por One Drive de Microsoft, entre tantos otros sistemas que ofrecen funcionalidades similares., pero implica un cambio de cultura que hay que considerar. Para subsanar en parte la complicación Huawei también tiene un sistema de cloud muy similar al de Google y al de Apple.

Si se preguntan por qué sucede todo esto, tiene que ver con la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos con China y en particular con la decisión de Estados Unidos de prohibir que Huawei pueda usar a los sistemas de Google que incluyen almacenamiento en la nube.

Una manera de lograr utilizar estos servicios es bajándolas con un sistema llamado APK Mirror, al que se accede directamente a través de un navegador en el celular. (Se puede ingresar en www.apkmirror.com)

Allí están disponibles las apps de Google, pero requiere de un poco más de esfuerzo que el viejo y conocido Google Play. Una simple búsqueda (“apk mirror cómo funciona”) le permitirá seguir paso a paso el procedimiento. l