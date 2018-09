Vuelve la máscara de Dalí: se viene La Casa de Papel 3

Advertencia: esta nota contiene spoilers sobre el final de la serie La Casa de Papel 2.

Hace algunos meses, no se hablaba de otra serie. Ahora la moda pasó, los disfraces rojos con máscaras de Dalí quedaron guardados y el público olvidó en parte al Profesor, a Tokio, Denver y el resto de ladrones con alias de ciudades que protagonizaron la serie española que Netflix convirtió en un fenómeno internacional, y que se convirtió en la producción de habla no inglesa más vista en lo que va de la historia de la plataforma de streaming.

Pero el fervor ya empieza a gestarse de nuevo, con el anuncio de que en noviembre comienza la filmación de la tercera temporada de la serie, la primera en realizarse luego de la explosión que tuvo, y la primera también que será supervisada exclusivamente por Netflix, empresa que se hizo con el control de la obra de manos del canal Antena 3, su emisor original en España.

La revelación la hizo la actriz Ursula Corberó, que interpreta a Tokio, en una entrevista con el diario español El Mundo. "En noviembre empezamos. Pero no te puedo decir nada. No porque no quiera, sino porque todavía no me quieren soltar prenda. Saben que luego me van a preguntar y luego lo puedo decir", explicó la actriz.

Mientras que la mayoría del elenco original regresará, Juan Fernández, que interpreta al coronel Prieto, anunció con un posteo en sus redes sociales que no estará en esta tercera entrega.

Corberó también contó la razón por la que Netflix y no Antena 3 se hizo cargo de la producción: básicamente se resume en que al ver el éxito que tuvo la serie decidieron continuarla, aunque la historia ya se haya cerrado en su temporada dos, para seguir generando ganancias con ella. "Más que Antena 3 no decidiera seguir con el proyecto, es que esta serie estaba cerrada desde el principio. Iba a tener desde ocho a quince capítulos desde el principio", contó.

La conclusión de la serie deja claro que esta tercera temporada presentará un nuevo robo, ya que la segunda temporada marcó el final del asalto a la Casa de la moneda y el timbre española, con los criminales logrando su cometido y fugándose con el botín (no el total buscado, pero si la imponente cifra de 1000 millones de euros) y El Profesor reencontrandose con Raquel, la policía devenida en su interés romántico, en una isla de Filipinas.

Esos 15 capítulos emitidos originalmente en España fueron recortados por Netflix, para que los episodios fueran más breves, lo que permite mantener la atención del público de una mejor forma y se acerca más a la duración estándar de los episodios de las series que están disponibles en la plataforma.

La tercera temporada se estrenará en 2019, de acuerdo a lo estipulado hasta ahora por Netflix, que publicó un anuncio en abril de este año, asegurando que habría una continuación.