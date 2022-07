Vuelve Mirtha a la televisión: lo que se sabe su regreso hasta ahora

El regreso de Mirtha Legrand a la televisión es "inminente", así lo aseguró Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, en una entrevista con el noticiero del canal.

La conductora y el productor se encontraron en el estreno del musical Piaf en el teatro Liceo, donde confirmaron que las negociaciones para su regreso están avanzadas. “¿Vuelve Mirtha?”, le preguntó Diego Leuco. “Yo creo que sí, de parte nuestra hoy se mandaron las correcciones del contrato y esperemos que mañana a la mañana se termine de definir. Eso es toda la verdad”, respondió Suar.

Por su parte, la diva argentina se limitó a mostrar su entusiasmo por su regreso a la pantalla. “No sé cómo están, no tengo idea de cuánto valgo. Yo tengo ganas de volver a la televisión y me gusta eltrece porque estoy muy cómoda. Son muy amorosos conmigo, tengo una gran libertad, siempre me apoyan, me alientan, tenés rating te visitan y si no tenés no te dicen nada”, sostuvo.

Según informó La Nación, la conductora volvería a la pantalla en setiembre para asumir la cabecera de las cenas de los sábados en La noche de Mirtha de forma regular. En tanto, su nieta Juana Viale también quedará al frente de la conducción de los míticos almuerzos de los domingos en Almorzando con Mirtha Legrand. “¿Con Juana o sin Juana?”, indagó Luciana Geuna. “Con Juana y con Mirtha, con las dos”, respondió el productor.

Legrand dejó de trabajar en 2020 por la pandemia del coronavirus y Juana Viale asumió la conducción del ciclo televisivo. Mirtha entonces visitó el programa en algunas ocasiones puntuales, la primera vez en diciembre de 2020 junto a su hija Marcela Tinayre.

"Estuve 220 días sin salir de mi casa, esto es para aplaudirlo. Me sentía como presa, me ponía detrás del vidrio y miraba a la gente. Fue difícil, al principio era todo muy placentero. Estaba con Elvira, mi asistente. Pero después estaba insoportable, quería salir pero sabía que por protocolo no debía", expresó Legrand en aquel momento.

Desde entonces ha vuelto paulatinamente a la vida pública, después de vacunarse contra el covid-19 y recuperarse del coronavirus en mayo de este año, y se la ha visto en varios estrenos teatrales. Ahora, a los 95 años, la conductora de la mesa más famosa de la Argentina se prepara nuevamente para ocupar su lugar.