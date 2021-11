Vuelve Núbel Cisneros: el meteorólogo regresa al informativo de un canal privado

Seis meses después de su sonada salida de Telenoche, el informativo de Canal 4, Núbel Cisneros, el último meteorólogo que queda en la pantalla de los canales privados, regresa a la televisión.

Según publicó Tv Show, Cisneros comenzará a pronosticar el tiempo en el informativo de Canal 10, Subrayado. Si bien todavía no se detalló la manera en la que el meteorólogo estará presente en el noticiero, se sabe que se incorporará en las próximas semanas.

Actualmente, Cisneros se desempeña como meteorólogo en el informativo de TNU, donde elabora los informes diarios y tiene alguna salida esporádica.

En entrevista con El Observador, en mayo de este año, Cisneros había dicho lo siguiente sobre la salida: “Fue una decisión empresarial. No llegamos a un acuerdo económico que me sirviera y opté por desvincularme. Con el horario que tenía, la que siempre sufrió fue mi familia. Trabajé 10 años sin estar con ellos, ni el 25 de diciembre, ni el 31 de diciembre, ni el 1º de mayo, ni otras fechas parecidas. Me levantaba todos los días a las cuatro de la mañana. Jamás falté. El día que me operaron de una hernia mandé la información igual. Ya estaba cansado.”