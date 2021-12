Wanda Nara fichó por Netflix y se convertirá en una figura de la plataforma: ¿hay serie en el horizonte?

Mientras la telenovela de su vida real sigue añadiendo nuevos capítulos, Wanda Nara anunció que será la nueva figura de Netflix Latinoamérica.

De boina fucsia y blazer violeta, con La vie en rose de Edith Piaf sonando de fondo, la modelo y empresaria argentina publicó un video donde anuncia que será una de las figuras de las redes sociales de la plataforma para el lanzamiento de la segunda temporada de Emily en París.

“Vuelve Emily en París y hoy terminamos de grabar Wanda en Paris para las redes de Netflix Latinoamérica”, escribió en su cuenta de Instagram junto con el video de adelanto, donde se la ve paseando dentro de un auto en un día lluvioso por la capital francesa.



En 2020 Netflix estrenó Emily en París, una serie creada por Darren Star y protagonizada por Lily Collins, que gira en torno a una joven estadounidense que se muda a la ciudad europea para perseguir sus aspiraciones de trabajar en una de las capitales de la moda.

La serie, que cosechó numerosas críticas por su representación de los franceses, regresará el 22 de diciembre con una segunda temporada bajo el estilismo de Patricia Field (quien se convirtió en un ícono después de su trabajo en Sex and the City). Y Nara será una de las protagonistas de los contenidos promocionales de la plataforma.

El año pasado en medio de la pandemia la argentina aseguró que testaba trabajando en su propia biopic. "Hay dos compañías muy fuertes que me han propuesto contar mi vida en una serie: una es Netflix y la otra es HBO. Estoy pensando cómo estructurar ese relato”, dijo en diálogo con la revista Gente.

“Yo aportaría condimento a las situaciones, porque muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar. Según me dijeron, una parte se rodaría en Argentina y casi todo lo demás en Europa. Y no me preguntes quién podría interpretarme, porque aún no lo imagino”, había declarado Nara antes de que la polémica del Wanda-Gate saliera a la luz.