Wyndham Cervantes y una visita al mundo de Cortázar

Hasta el domingo 21 de abril el Esplendor by Wyndham Montevideo Cervantes será sede de una muestra homenaje de fotografía de la artista y docente argentina Roxana Boyer, titulada “Cortázar en París”. La muestra está integrado por un conjunto de imágenes inspiradas en la ciudad donde el escritor vivió durante varios años, con registros de rincones parisinos referenciados en sus textos.



Esplendor by Wyndham Cervantes propone visitar el universo de Cortázar, no solo mediante la muestra sino por la transformación de múltiples espacios que acompañan la exposición, conmemorando las estancias del escritor en el hotel décadas atrás, que inspiraron el cuento “La puerta condenada”.



La inauguración de la muestra contó con la participación del artista plástico y bodypainter uruguayo Fernando Machado, quien llevó a cabo una creación en vivo, y de la dramaturga Sylvia Bonfiglio, especializada en la literatura y vida de Cortázar. Además hubo un photowalk por Ciudad Vieja bajo la mirada del personaje “La Maga”, coprotagonista de “Rayuela”. El hotel ofició de punto de partida del tour a través de distintos lugares del barrio que La Maga menciona a lo largo del célebre libro. La actividad estuvo a cargo de Boyer y Bonfiglio, quienes ayudaron a los asistentes a contemplar las calles montevideanas desde otra perspectiva.