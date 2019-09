Xisco llegó y fue sincero: “Es verdad, llego sin competir desde que acabó la Liga en España”

El delantero español Xisco Jiménez arribó al aeropuerto de Carrasco en la mañana del martes para defender a Peñarol y fue sincero al expresar que llega sin ritmo de competencia ya que su último partido lo jugó el 8 de junio por la liga de ascenso española.

“Sí, es verdad que llego sin competir desde que acabo la liga en España. Llevo todo el verano trabajando por mi cuenta con un entrenador personal pero el nivel de competición profesional no lo tengo desde que terminó la liga (8 de junio) pero mis expectativas son ponerme a la orden del técnico lo antes posible”, dijo el español en conferencia de prensa en el aeropuerto.

Xisco explicó las razones que lo motivaron a viajar a Uruguay: “Peñarol es un club histórico, no solo a nivel nacional sino internacional. A cualquiera que le decía en España que tenía la chance de venir a Peñarol se sorprendía pero para bien. Son oportunidades que se presentan en la vida y espero aprovecharla”.

Consultado sobre si habló con algún uruguayo para tener referencias del fútbol al que llegaba, respondió: “Sí, obviamente, uno se intenta informa un poco adónde va y todas las opiniones que he tenido han sido positivas y soy un tipo que no tengo miedo a las nuevas experiencias. Entonces creo que esto me va a ayudar. Creo que voy a poder aportar y sumar”.

El español agregó: “Yo sé que no va a ser lo mismo que Europa, parto de esa base, es lo primero que te dicen, mira que acá es diferente a lo que vienes conociendo en los últimos años. Es un reto que me motiva”.

Sobre sus características, Xisco apuntó: “Es lógico que mucha gente diga que soy un 9 nato pero me gusta asociarme, no me gusta quedarme en la isla a esperar. Todo depende del rol que quiera el entrenador”.

El delantero explicó que no pudo hablar con el técnico Diego López. “Hemos intentado hablar un par de veces pero con el cambio de horario y estando en Mallorca, yo tengo tres peques (niños), mi mujer trabajando todo el día, entonces fue complicado. Hemos conversado por mensaje y como no había nada cerrado no íbamos a adelantar acontecimientos”.