Ya sé que esta columna importa un comino, pero no está obligado a leerla

Lágrimas en el océano. Escribo consciente de que voy a aburrir. Se supone que un columnista debe tratar de escribir sobre aquellos temas que interesan a la mayor cantidad de personas posible. Pero cargo con el defecto de cada vez escribir más sobre lo que a mí me importa, consciente de que aburro, de que algunos temas destacan en la agenda pública como un llanto en el mar.

Más allá de las discrepancias de matices que puedo tener con el manejo del tema violencia contra las mujeres, da gusto ver cómo un mal social como este logró hacer carne, al menos en las directamente afectada, y despertar la necesaria conciencia social.

Por eso el domingo 25 de noviembre miles marcharon en el día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.

Cinco días antes, el 20 de noviembre, se celebró o conmemoró, porque no sé cuánto hay para celebrar, el Día Internacional del Niño. ¿No se enteró? No, marcha no hubo, ni siquiera de algunos sectores que se podrían haber solidarizado con los más pequeños y, por tanto, más débiles de la sociedad.

¿Solidarizado con qué? Si al fin y al cabo se supone que es la etapa más feliz de la vida de un ser humano. O debería serlo, porque nos hemos encargado de que no sea así, en un país que gasta tres veces más en políticas sociales para los adultos que para los niños.

Sí, cansa un poco repetir las cifras, pero es una suerte que el lector tenga derecho a cortar por aquí. Sería lo lógico si es coherente con la realidad que viven los pequeños en Uruguay.

El 54,6% de los niños uruguayos fue sometido a algún método violento de disciplina y un 25,8% sufrió violencia física, según cifras oficiales. El 36%de las agresiones suele venir por parte del padre y un 35% por parte de la madre.

En la marcha del domingo en repudio a la violencia contra las mujeres, se señaló que en lo que va del año 26 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas.

En el último año 24 niños fueron asesinados. No, esto no se dijo en ninguna marcha, recuerde que no hubo marcha, son cifras que recopila Unicef o programas como Uruguay crece contigo.

Casi la mitad de los niños nace en hogares pobres y uno de cada tres padece anemia.

Unos 70 mil trabajan aunque al año solo se tramitaron 4 mil permisos de trabajo para menores. O sea que unos 66 mil trabajan de forma ilegal. ¿Sabe cuántas denuncias anuales hay de gente que ve cómo los niños son sometidos a trabajos a veces denigrantes? 32 denuncias. Mucho mirar para otro lado.

Niños violentados, niños que trabajan, niños con hambre. Repasen en este incipiente debate electoral que se va instalando en el país. ¿Cuántas veces oyó de estos temas? ¿Cuántas veces oyó la palabra niño en boca de los dirigentes?

El 20 de noviembre fue el Día Internacional del Niño. Ese día se denunciaron en promedio seis casos de abuso sexual contra menores. Y el 19 otras seis, y el 21 otras seis.

Todo esto debería aburrirle, lector, porque es un hecho que a la mayoría le importa poco, ya sé, pero qué le voy a hacer, duele tanta inocencia perdida.