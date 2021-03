Yanina Latorre se irá a vacunar a Miami: “Acá no nos van a vacunar nunca, no hay segunda dosis”

Yanina Latorre, panelista del programa argentino Los Ángeles de la Mañana, confirmó que viajará a Miami para vacunarse contra el coronavirus luego de que emitieran un informe del conductor televisivo Fabián Doman, quien hizo lo mismo hace algunos días y logró inocularse.

“Acá no nos van a vacunar nunca, no hay segunda dosis”, dijo la panelista en el programa donde participa.

En enero la comunicadora recibió duras críticas por vacunar a su madre en Estados Unidos. Según contó en el programa, suele viajar una vez al año con su madre y una vez en Miami aprovechó la oportunidad para recibir la primera dosis de Pfizer.

Parte de las críticas se dieron justamente en el programa que conduce Doman, Intratables, quien contó que tomó unos días de licencia para vacunarse con la dosis de Jhonson & Jhonson. “Me gustaría que me pidan disculpas”, dijo Latorre y agregó: “Las barbaridades que me dijeron por llevar a vacunar a mi mamá, que tiene ochenta (años) legalmente. Encima en su programa me hicieron mierda, pero él me defendió porque sabía que se iba a vacunar”.

“Me habían dicho que yo había choreado, Brancatelli, pero ahora como es el conductor hay que cerrar la boca”, disparó la panelista.

Latorre respaldó la actitud del conductor de Intratables: “Yo lo aplaudo que se haya vacunado. Acá no nos van a vacunar nunca. Y me importa tres pitos que me salgan a matar”.