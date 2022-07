"Yo me subo a lo que me lleve": la historia de la foto de Orsi y el Fitito que recordó a Mujica

Yamandú Orsi se baja de un Fitito color marfil y comienza a saludar vecinos de un barrio de Melo. La imagen recorrió las redes sociales entre usuarios que bromearon –y criticaron– la similitud pretendida por el intendente de Canelones con el estilo del expresidente José Mujica, reconocido en todo el mundo por andar en un viejo Fusca celeste.

El jerarca canario contó que el episodio ocurrió el pasado lunes cuando estaba de recorrida por Melo (Cerro Largo) y "surgió una reunión que no estaba en agenda". "Era un club de baby fútbol, una barriada que tiene necesidades y querían que yo fuera", relató Orsi a El Observador.

"Le dije a mi equipo: "Sigan ustedes la recorrida y díganle a la gente que nos espere". Y le pedí a un vecino que estaba con eso que me arrimara hasta ahí. Tenía un Fitito y estaba perfecto. La verdad que lo tiene muy bien cuidado", dijo el intendente canario.

"¡Pero el viejo (Mujica) tiene un Fusca! Le gusta el Fusca y es hincha de los Fuscas", exclamó Orsi sobre las similitudes con el exmandatario, con quien comparte sector político. "Yo me subo a lo que me lleve", añadió.

"No me lo compré y no pienso comprármelo, ya me acostumbré a otro. Más cuando tenés muchas distancias y te tenés que mover", se rio el intendente. "Había unas vecinas, las madres de los gurises, que me contaron unos temas que cuando me cruce con (José) Yurramendi (intendente de Cerro Largo) se las voy a plantear. Porque son bien simples", dijo el canario.

Orsi está realizando recorridas por el país desde este año. El lunes estuvo en Cerro Largo, este jueves en Maldonado –en el marco del programa "El Frente te escucha"– y este viernes estará de visita en Paysandú.