"¡Yo no soy ciclista!": la respuesta de Azucena Arbeleche cuando le preguntaron por los "malla oro"

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, defendió que "este año se está apoyando a las personas más vulnerables en cuanto a ingreso", cuando fue consultada por los "malla oro".

"Defíname los malla oro", le pidió el periodista Daniel Castro a Arbeleche durante la entrevista de este lunes en Telenoche (canal 4). La ministra respondió, entre risas: "¡Yo no soy ciclista! ¡Ni siquiera deportista! No me haga esa pregunta, Daniel".

El periodista respondió con una valoración hacia su presencia en el estudio. Dijo: "Apreciamos mucho que la ministra de Economía dé la cara. Como corresponde".

Arbeleche prosiguió con una defensa a las políticas del gobierno, asegurando que hay recursos para los sectores más vulnerables. "Si vemos todos los recursos que se están destinando, este año se está apoyando a las personas mas vulnerables en cuanto a ingreso", expuso.

También se refirió al apoyo a la inversión y otros proyectos. "Claramente acá no se están poniendo las reglas (para que) a una minoría le vaya bien. Se está arreglando la cancha para que todo el mundo pueda jugar este partido", afirmó.