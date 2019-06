Zambrano colocó el 100% de los SPC del Imperdible 2019

En haras Rapetti tuvo lugar la venta de 29 productos de Sangre Pura de Carrera que alcanzó un precio promedio de US$ 12.744 y se colocó el 100% de la oferta.

Los productos SPC, que pertenecían a los haras Estrella del Sur, Flanqueadores, Los Méndez, Orilla del Monte y Rapetti –agente del remate titulado Imperdible–, fueron rematados por el equipo de Zambrano & Cía el sábado 1° de junio.

El precio máximo alcanzado fue US$ 30.000, el valor mínimo fue de US$ 4.800 y el promedio de US$ 12.744.

La venta finalizó con la entrega de un auto 0KM, que fue sorteado entre los compradores que hayan utilizado las preofertas. El beneficiado fue Stud Nelson.

Según Germán Sapelli, responsable del departamento de equinos de Zambrano & Cía, fue un excelente remate con gran presencia de público, incluso con compradores de Argentina y de Brasil.

“La verdad que fue un remate con muy buenos valores”, señaló.

En tanto, hizo especial mención al “interesante uso” que tuvo la herramienta de las preofertas.

Todos los detalles están disponibles en el sitio zambrano.com.uy.