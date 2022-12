Zelesnky afirma que seis millones de hogares están sin suministro eléctrico en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo este viernes que "más de seis millones de hogares” siguen afectados en el país por los cortes de luz provocados por los ataques rusos contra la infraestructura eléctrica del país.

Si bien no especificó las otras ciudades afectadas, el mandatario criticó a Vitali Klitschko, ex campeón de peso pesado y alcalde de Kiev, porque a su juicio no hizo lo suficiente para atender las necesidades de los habitantes de la capital, de acuerdo a un despacho de la agencia pública alemana DW.

"Esta noche, hay apagones en la mayoría de las regiones de Ucrania y en Kiev", indicó Zelensky a través de las redes sociales al tiempo que denunció la estrategia rusa de bombardear las infraestructuras energéticas cuando las temperaturas marcan bajo cero días antes de la llegada del invierno.

Zelensky dijo que se trata de un "crimen contra la humanidad". Enfatizó: “Tenemos que soportar el invierno”.

Por su parte, el alcalde de Kiev se atajó al decir que un tercio de las viviendas de Kiev “ya tiene calefacción", aunque reconoció que "la mitad de los usuarios sigue sin electricidad".

Klitschko aseguró que en Kiev se han establecido cientos de "centros invencibles” donde los ciudadanos pueden acceder a calefacción, conexiones para teléfonos móviles, internet y agua. Sin embargo, Zelensky dijo que el trabajo realizado en la capital de Ucrania resulta pobre y señala al alcalde como responsable. "Por desgracia, las autoridades locales no lo han hecho bien en todas las ciudades. En particular, hay una serie de reclamos en Kiev. Para ser suave, se necesita hacer más trabajo”, dijo el presidente.

"Por favor, la gente necesita más ayuda, muchos llevan sin electricidad 20 o incluso 30 horas. Esperamos un mejor trabajo de la oficina del alcalde”, dijo Zelensky.