Zimbabwe emitirá monedas de oro por la inflación incontrolable que sufre el país

Zimbabwe comenzará a emitir monedas de oro de curso legal hacia finales de julio, según informó el Banco Central de esa nación africana, cuya moneda se ha debilitado drásticamente debido a una inflación incontrolable.

Cabe consignar que ese país, de 15 millones de habitantes ubicado en el sur del continente africano, tiene las tres quintas partes de su población bajo la línea de la pobreza.

El mes pasado, la inflación alcanzó el 191%, haciendo recordar el proceso inflacionario de los 2000 cuando el dólar zimbabwense tuvo que ser redenominado tres veces hasta su abandono en 2009.

Las monedas de oro funcionarán como medio de atesoramiento, con la expectativa de reducir la presión sobre el dólar norteamericano, según lo expresado por el gobernador del Banco Central, John Mangudya.

Las monedas estarán disponibles para la venta al público y se podrán pagar tanto en moneda local como en dólares u otras divisas al precio basado en la cotización internacional del oro más un costo adicional por los gastos de producción.

Las monedas, denominadas Mosi-oa-Tunya, que en idioma local significa El humo que truena y se refiere a las cataratas Victoria Falls, serán totalmente convertibles en efectivo y se podrán comerciar también internacionalmente.

Según la agencia Reuters, cada moneda contiene una onza troy de oro y serán vendidas por las empresas Fidelity Gold Refinery, Aurex y por bancos locales.

El optimismo del gobierno sobre la aparición de las monedas no es compartido por algunos sectores, Evans Mupachikwa, un inversor en moneda extranjera expresó su desconfianza hacia la medida del banco Central, “Zimbabwe es conocido por la inconsistencia de sus políticas, ¿qué pasa si me despierto y me dicen que las monedas ya no son transables?”, se preguntó.

Otro inversor, Munesu Mandiopera dijo que “el oro es caro, no creo que muchos de nosotros podamos afrontar el gasto para comprar las monedas, seguramente la gente mantendrá su dinero en sus casas”

La falta de credibilidad del Banco Central tiene larga data. En 2008 muchos perdieron sus ahorros y sus pensiones cuando colapsó el dólar zimbabwense y, a raíz de eso, se optaba por mantener el dinero bajo los colchones en lugar de depositarlo en los bancos.

Luego del fracaso del dólar local, se recurrió al uso de divisas extranjeras, como la libra esterlina, el rand sudafricano y, mayormente, el dólar norteamericano.

El ministro de finanzas, Mthuli Ncube afirmó que las monedas de oro le darán a la gente “más valor”.

Para el economista Prosper Chitambara, la moneda de oro actuará básicamente como medio de atesoramiento, pero también como activo de inversiones ya que el valor del oro siempre se incrementa cuando la economía internacional entra en recesión. En cuanto a la posibilidad de que la introducción de la moneda de oro sea un paliativo a la inflación, Chitambara no cree que esta nueva política monetaria del gobierno pueda contener la inflación, que seguirá subiendo.

En la semana pasada, el Banco Central elevó la tasa de interés al 200 %, desde el nivel anterior del 80 % y delineó un plan para hacer del dólar norteamericano la moneda corriente para los próximos cinco años en un intento de afianzar la confianza del público.