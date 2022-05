Zubía sobre decreto de caza: "Las armas las necesito para defenderme de los humanos violentos no de los animales"

"Las armas las necesito para defenderme de los humanos violentos delincuentes, no para matar animales indefensos", dijo el legislador en un tweet publicado este miércoles.

Me van a caer con todo pero no me importa..

Las armas las necesito para defenderme de los humanos violentos delincuentes, no para matar animales indefensos... pic.twitter.com/lrdszpwdlm