Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Miércoles:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Opinion

Divorcio por sola voluntad: el Gobierno impulsa una reforma para simplificar el proceso

La iniciativa contenida en el Presupuesto busca agilizar los trámites, reducir la carga judicial y facilitar el acceso a una vía de disolución matrimonial más sencilla.

El Observador | Paul Laborda

Por  Paul Laborda

Abogado del Estudio Bragard
La Asociación de Escribanos propuso que estos profesionales puedan celebrar casamientos y divorcios sin intervención de un juez
La Asociación de Escribanos propuso que estos profesionales puedan celebrar casamientos y divorcios sin intervención de un juez Pexels
2 de septiembre 2025 - 12:06hs

Entre las distintas modificaciones incluidas en el proyecto de ley de presupuesto para el período 2025–2029, remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento el pasado 31 de agosto, se destaca una propuesta que apunta a reformar el proceso de divorcio por sola voluntad. Aunque se trata de una ley presupuestal, el artículo 481 introduce un cambio significativo en el artículo 187 del Código Civil, que regula las causales de divorcio, entre ellas, el divorcio por sola voluntad.

Actualmente, el proceso de divorcio por sola voluntad, se encuentra regulado en el numeral tercero del art. 187 del Código Civil. Dicho artículo, exige que, para poder hacer uso de esta acción, el matrimonio debe tener, al menos, más de dos años de duración desde su celebración. El proceso está compuesto por tres audiencias, con un intervalo de 60 días entre cada una. En cada una de ellas, se debe ratifica la voluntad de disolver el vínculo por parte del solicitante y, en caso de existir hijos menores, en la primera audiencia, se deben resolver de común acuerdo entre los cónyuges o en su defecto provisoriamente por el Juez, la tenencia, régimen de visitas y pensión alimenticia de sus hijos.

Ahora bien, la nueva redacción propuesta en el proyecto de ley, propone eliminar el requisito de antigüedad matrimonial y reducir el procedimiento a una única audiencia. En este marco, bajo esta nueva redacción, el cónyuge interesado deberá presentar su voluntad por escrito ante el juez competente, quien decretará la separación provisional y convocará a audiencia única. En esa instancia se resolverán las medidas relativas a los menores —si los hubiera— y, si se mantiene la voluntad de divorciarse, se dictará sentencia definitiva de divorcio.

En este sentido, el art. 481 del proyecto de ley establece que: “3º) Por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. En este caso, será necesario que el cónyuge comparezca por escrito ante el Juez Letrado de su domicilio, expresando su voluntad de poner fin al vínculo matrimonial. El juez decretará la separación provisional de los cónyuges y convocará a audiencia. En dicha comparecencia, se dictarán las medidas provisionales que correspondan (artículo 167 del Código Civil), y se consultará al cónyuge que inició el proceso si persiste en su voluntad de divorciarse; en caso de que el compareciente mantenga su voluntad de poner fin al vínculo matrimonial, se dictará sentencia decretando el divorcio

Más noticias
Uruguay sí tuvo una ventana de oportunidad para ser miembro de la OCDE, durante los gobiernos que precedieron al actual.

Uruguay avanza hacia el Impuesto Mínimo Global: cómo impactan las modificaciones incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto

¿cuanto vale una inversion floja de papeles?
OPINIÓN

¿Cuánto vale una inversión "floja de papeles"?

Este cambio representa una simplificación sustancial del proceso, que hasta ahora podía extenderse por varios meses. La reforma busca agilizar los trámites, reducir la carga judicial y facilitar el acceso a una vía de disolución matrimonial más sencilla.

Seguí leyendo

Las más leídas

Intendencia de Montevideo negó petición de inspectores
RESOLUCIÓN

Inspectores de tránsito solicitaron seguir cobrando por las multas luego de jubilarse, pero la Intendencia de Montevideo lo rechazó

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves
LAVALLEJA

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos