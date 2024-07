El impacto del paso del tiempo en la salud

Cuando llegamos a la juventud y más aún a la vida adulta y mayor, más clara es la evidencia del paso de los años en función de cómo vivimos la vida. La cuestión a revisar es si los signos y síntomas que nos aparecen son parte de lo esperable. ¿Es el paso de los años responsable de la pérdida de funciones o del bienestar del que gozamos cuando niños? La contundente respuesta es no.

Entonces, ¿por qué los adultos “aceptamos y normalizamos” la pérdida de calidad de vida? En ocasiones justificamos malestares e incluso enfermedades por la herencia, los años o ambos. Sin embargo, la herencia es una mínima parte comparada con el ambiente en lo que respecta a la salud. La ciencia afirma que la herencia se activará o no dependiendo del ambiente. De la misma manera, es importante tener claro que los años no implican deterioro ni enfermedad per se.