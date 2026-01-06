El manual del cinismo ilustrado

Por Pedro Jisdonian

El presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal para su comparecencia en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 5 de enero de 2026. Foto: EFE/EPA/Stringer

Un venezolano de a pie —uno de los ocho millones que debieron emigrar— decía frente a una cámara, con los ojos llenos de lágrimas: "Nada puede ser peor que lo que ya vivimos", cuando le preguntaron por la incertidumbre de lo que vendrá. Festejaba la caída de Maduro. Festejaba que el aire, por fin, no olía a miedo.

Pero mientras los venezolanos festejaban, acá el PIT-CNT y el Frente Amplio sacaron el manual del perfecto progre trasnochado. ¿Y qué dice el manual? Que hay que denunciar el "ataque imperialista". Que los “yanquis go home”, que la soberanía, que hay que buscar en el diccionario de sinónimos para evitar la palabra dictadura. Del tirano que se fue, ni una palabra. De los venezolanos festejando en todo el mundo, silencio.

Eso sí, para convocar actos de protesta contra la 'intervención' sin que los apoye ni uno solo de los miles de venezolanos que viven acá, son unos fenómenos. Los venezolanos que viven en Uruguay estaban festejando en otros actos. Organizan marchas por el pueblo, pero sin el pueblo. Es increíble. Se llenan la boca con la palabra pueblo, pero cuando el pueblo soberano venezolano les rompe el relato y sale a gritar felices que no aguantaba más, se vuelven sordos. Para ellos, la soberanía no es de la gente; es de los dictadores que les caen simpáticos. Les importa la autodeterminación del tirano, pero no la autodeterminación del pueblo venezolano. Si no, en su momento hubieran reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela cuando fue electo democráticamente. Él es el gobernante en el exilio, quien representa legítimamente la voluntad del pueblo venezolano.

No siempre los pueblos deciden solos su futuro. ¿Acaso en 1944 Francia se liberó sola, no? Normandía no fue invadida por ningún yanqui y Hitler fue derrotado porque lo convencieron en una mesa de diálogo. ¿Acaso los franceses no salieron a las calles a vitorear a las tropas aliadas? Si hubiese existido Twitter (X) en el 45, estos tipos hubieran puesto: "La salida para Berlín no puede ser una invasión soviético-americana, tiene que ser el diálogo entre alemanes". Unos genios.

La soberanía no es un búnker para que un tipo mate de hambre a su gente. O, peor, la mate o encarcele por pedir libertad. La soberanía es ese venezolano que hoy dice que “nada puede ser peor que lo que ya vivimos". Sería bueno que el PIT-CNT y el Frente Amplio, por una vez en la vida, escuchen lo que los venezolanos están diciendo. Porque el pueblo venezolano ya habló, y lo hizo en un idioma que ustedes, con tanto manual ideológico arcaido, parecen haber olvidado. Se llama libertad. El camino hacia adelante es arduo para Venezuela. Vendrá un período de transición. El trayecto puede ser tortuoso y lento Cayó el dictador y no el régimen, pues aún el chavismo controla el país y puede seguir matando inocentes, porque no se olviden que Cabello y Padrino López no son políticos, son criminales buscados por narcoterrorismo que pelean para no terminar en una cárcel. Pero para los venezolanos cualquier amanecer hoy es ganancia. Porque, sencillamente, “nada puede ser peor que lo que ya vivimos”.