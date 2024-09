La fiscal Sabrina Flores quiere mandar a la cárcel a un oficial por decir que nunca torturaría

Leí entonces con atención el dictamen de la fiscal Sabrina Flores, seguro de que allí encontraría las explicaciones para la aparente contradicción.

Flores es fiscal de flagrancia. Actúa en este caso, que pretende hacer justicia con las torturas que se practicaron durante la dictadura en el Fusna (Fusileros Navales) y la Prefectura Nacional Naval, porque el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, se excusó por tener un conocido implicado.

El juicio, que se sustancia según el viejo código del proceso, lleva ya una década de litigio y un expediente de más de 2.000 folios. A Corbo le tomaron declaración una única vez, en 2016. Entonces no se mencionó, ni le preguntaron nada, por el asesinato de María Angélica, como si fuera un detalle que se pudiera pasar por alto. Como si no hubiera tenido la más mínima importancia en su vida y su carrera.

Corbo era apenas un alférez de fragata cuando su hermana fue asesinada por el Ejército. El trámite para que le entregaran el cuerpo se prolongó durante 30 horas. Al velorio llegaron agentes de la policía a pedirles documentos a todos los presentes. Corbo llamó al Fusna y algunos de sus colegas llegaron y echaron a los policías. En Gavazzo. Sin Piedad relata que, tras la masacre, el comandante en jefe de la Armada, Víctor González Ibargoyen, lo mandó llamar junto a su padre. Les dijo que lo ocurrido había sido una “barbaridad” producto de que “había algunos mandos intermedios que estaban fuera de control”.

Corbo siempre pensó que los asesinos habían sido los integrantes del Servicio de Información y Defensa (SID) del Ejército. Por eso se negaba a saludarlos cuando visitaban el Fusna, lo que comenzó a generarle problemas.

Los problemas se agravaron. Una vez el comandante de la unidad, el capitán de navío Carlos Guianze, reunió a todos los oficiales y les preguntó si estarían dispuestos a torturar a los prisioneros si recibieran esa orden.

Carbo dijo que no, que no lo haría. No fue el único.

Otra vez vio al capitán Néstor Tróccoli torturando a un prisionero y se quejó ante sus superiores: “Tenía a un muchacho ahí colgado, crucificado, y lo estaba apremiando. Fue la única vez que vi torturar a alguien allí. Y me quejé, porque era en mi guardia”.

Esas actitudes le valieron el recelo, la desconfianza y la animosidad de los mandos.

Corbo declaró en Gavazzo. Sin Piedad: “Hubo muchos oficiales que nunca metieron mano. Muchos de mis compañeros eran súper correctos, cumplían con las misiones, pero jamás se excedieron en nada. La mala fama del Fusna se la ganaron un par de tipos como Tróccoli y Larcebeau, que eran unas bestias”.

En 1976 un oficial superior se apiadó de su situación de Corbo dentro del Fusna y logró trasladarlo a la Dirección de Hidrografía. Así pudo sobrevivir dentro de la Armada el resto de la dictadura.

Oficiales retirados me han confirmado la veracidad del relato de Corbo.

En 1985, Corbo, junto con su familia, presentó una denuncia penal por el asesinato de María Angélica. En la Armada, le exigieron que presentara un escrito explicando qué había declarado en el juzgado. La ley de caducidad suspendió el juicio.

En 2006 volvió a presentarse ante la justicia, junto con otros familiares.

En 2008, firmó una carta pública reclamando la extradición del coronel retirado Manuel Cordero, uno de los integrantes del SID, que estaba detenido en Brasil.

En 2020 presentó en recurso de acceso a la información pública ante el Ministerio de Defensa para obtener toda la información que pudiera haber sobre la masacre de Soca.

Son hechos públicos. No queda claro si la fiscal Sabrina Flores los conoce.

En el escrito en el cual pide el procesamiento y la prisión de Corbo por reiterados delitos de abuso de autoridad, lesiones graves y delitos de privación de libertad, la fiscal Flores se vale de dos argumentos.

El primero es el testimonio de una de las víctimas que declara, textualmente, en referencia al Fusna: “Estaba un oficial Corbo”.

O sea, es una persona que sostiene que Corbo ESTABA en el Fusna.

¡Qué hallazgo! ¡La fiscal descubrió que Corbo revistaba en los Fusileros Navales!

Queda la duda de cuál es el criterio y cuál es el delito. ¿El mero hecho de haber integrado el Fusna lo hace responsable de delitos tan específicos y dañosos como lesiones graves? Y si es así, ¿por qué la fiscal Sabrina Flores pide la prisión de solo nueve oficiales y no de todos los que también ESTUVIERON allí y en la Prefectura?