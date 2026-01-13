La lógica del asistente y la pereza del pensamiento

El cuerpo aprende rápido qué pasa cuando deja de moverse. La mente también, solo que lo hace sin dramatismo, sin avisos, sin síntomas evidentes, adaptándose con una docilidad polémica a un ecosistema que le promete menos fricción, menos esfuerzo y más velocidad, hasta que un día descubre que pensar ya no es una obligación sino una opción entre otras.
El sedentarismo cognitivo no llega como una amenaza sino como una promesa de alivio... Menos esfuerzo, menos fricción, más velocidad, la posibilidad de no tener que memorizar números, orientarse en una ciudad, redactar desde cero o atravesar la torpeza inicial de una idea que todavía no sabe bien qué quiere ser. Todo está disponible, listo para ser consultado, generado, resumido. La mente descansa, y en ese descanso prolongado empieza a perder tono.
Durante años celebramos que la tecnología nos liberara de tareas mecánicas, y tenía sentido. El problema es que esa liberación empezó a avanzar sobre zonas más profundas. Primero fue la memoria, después la orientación, ahora el pensamiento mismo. La pregunta dejó de ser cómo resolver algo para convertirse en a qué sistema pedírselo. No es un cambio abrupto, es una deriva suave, casi amable, que desplaza el centro de gravedad de la experiencia mental.
La escena es muy cotidiana. Abrimos una app para decidir qué comer, otra para elegir qué escuchar, otra para interpretar una noticia. El feed nos anticipa el clima emocional del día. El algoritmo nos propone qué nos va a gustar antes de que lo sepamos. Y así, sin conflicto, sin resistencia, vamos tercerizando microdecisiones que antes formaban parte del ejercicio de estar vivos, como si pensar fuera una tarea que conviene optimizar.
La inteligencia artificial acelera esta lógica. Herramientas como Claude Work, el nuevo entorno de Anthropic diseñado para que el modelo funcione como un verdadero compañero de trabajo, llevan la delegación a otro nivel. Ya no se trata solo de responder preguntas o redactar textos, sino de asumir flujos completos: investigar, organizar, planificar, ejecutar. La IA deja de ser una calculadora sofisticada y empieza a comportarse como un agente que acompaña, propone y avanza.
Cuando cada mail puede escribirse solo, cada informe estructurarse sin fricción, cada idea bosquejarse sin atravesar el caos inicial, aparece un gesto nuevo, casi imperceptible: no empezar, no equivocarse, no transitar el desorden que precede al pensamiento propio. El asistente siempre está listo, nunca duda, nunca se cansa, y frente a eso la mente humana empieza a parecer lenta, torpe, ineficiente.
Pensar siempre fue una actividad cansadora, dudar nunca resultó cómodo y armar una idea propia implica atravesar zonas de incertidumbre que ningún sistema puede evitar por nosotros, pero en un entorno diseñado para eliminar fricción, ese esfuerzo empieza a verse como un residuo innecesario. La mente se comporta entonces como un cuerpo que solo se mueve en escalera mecánica: llega, pero no camina.
El sedentarismo cognitivo no implica dejar de consumir información, sino dejar de metabolizarla. Leemos más que nunca, sabemos más que nunca, pero procesamos menos. Saltamos de estímulo en estímulo con la sensación de estar activos, cuando en realidad nos desplazamos dentro de carriles diseñados por otros. La mente se mantiene ocupada, pero no necesariamente despierta.
Como con el cuerpo, el deterioro no es inmediato. Se nota cuando una lectura larga agota, cuando una idea compleja abruma, cuando sostener una conversación sin interrupciones se vuelve raro, cuando pensar sin red empieza a generar rechazo. No es que sepamos menos, es que nos cuesta más habitar el esfuerzo que exige construir sentido.
Hablar de sedentarismo cognitivo es aceptar que el desafío ya no es acceder a la información, sino sostener una relación activa con ella, volver a ejercitar la fricción, tomarse el tiempo de no saber, escribir sin ayuda, leer sin saltar, pensar sin delegar de inmediato. No se trata de renunciar a las herramientas, sino de no convertirlas en muletas permanentes.
En un mundo que optimiza cada paso, defender el esfuerzo mental se vuelve un acto cultural. La mente también necesita moverse, aunque incomode, aunque lleve más tiempo, aunque no haya atajos. Porque el precio de no hacerlo no se paga hoy. Se paga cuando pensar empieza a sentirse como una tarea ajena.