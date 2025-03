Los desafíos de Orsi: pobreza, inseguridad y una interna que no se la pondrá fácil

La pobreza estructural que no cede, la violencia de la delincuencia narco fuera de cauce, una economía, si bien bastante estable, que no parece permitir mayores dispendios. Los desafíos que deberá enfrentar Yamandú Orsi, quien asumió la presidencia este sábado, son mayúsculos, y tampoco son menores las acechanzas que surgen desde su propia fuerza política, carente de liderazgos claros y con sectores cuyos intereses no siempre son coincidentes.