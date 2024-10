Los titubeos de Orsi: ¿un cantinfleo peligroso o el espejo en el que se refleja la gente común?

Y el piso que muestran las encuestas con el titubeante Orsi a la cabeza del FA no baja del 43% según el sondeo que se examine ¿Es Orsi el candidato frágil y fácilmente criticable que creen en la coalición de gobierno? Es claro que el exintendente de Canelones no es un dechado de rotundidades. “Esa respuesta no la tengo”; “No lo tengo como propuesta”; “No sé, no lo tengo decidido”. “No sé, lo veremos con el equipo”; “Depende, no sé. Hoy no lo tengo”; “Depende de los climas”; “No, no, no se me ocurrió todavía”; “No sé. No sé, no puedo aventurar eso”, “Se verá”. Estas fueron algunas de las respuestas ofrecidas por Orsi en la entrevista que publicó este lunes El Observador y que le sirvieron al oficialismo para remarcar la imagen del postulante vacilante hasta el hartazgo.