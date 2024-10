Sobre la educación como asunto prioritario

Las altas expectativas sobre que la TES desencadenaría un movimiento en torno a la transformación de la educación y de los sistemas educativos a escalas global y local, no se han visto realizadas ni siquiera parcialmente. Existe una percepción bastante generalizada que la educación no es un asunto prioritario en las agendas de desarrollo y cooperación, y que no se está viendo con claridad, su rol insoslayable en generar las bases democráticas, de inclusión y de convivencia que están severamente afectadas en diferentes regiones del mundo.