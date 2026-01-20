Una mejora relativa: qué explica el nuevo lugar de Uruguay en el ranking de pasaportes

Por Rosendo Fraga (h) Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com

Pasaporte uruguayo. Archivo

La semana pasada se publicó la nueva edición del Henley Passport Index 2026, uno de los rankings internacionales más utilizados para medir la apertura y movilidad de los países. Este índice, elaborado a partir de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se calcula en función de la cantidad de destinos a los que los ciudadanos de cada país pueden ingresar sin necesidad de una visa previa, asignando un punto por cada acceso libre o con visa a la llegada, y ordenando luego a los pasaportes de manera comparada a nivel global.

Los nuevos datos ubican a Uruguay en el puesto 22° a nivel mundial, dos lugares por encima de la posición que había ocupado en 2025. Esto quiere decir que el pasaporte uruguayo permite el ingreso sin visa previa o con visa a la llegada a 156 destinos. Con este resultado, vuelve a consolidarse entre los mejor posicionados de América Latina y confirma una trayectoria históricamente favorable en términos de acceso internacional.

Sin embargo, una lectura más detallada de los datos muestra que la mejora en la posición relativa no responde a una expansión del acceso internacional de Uruguay, sino a un fenómeno más complejo. En términos absolutos, el pasaporte uruguayo perdió un destino respecto de 2025, cuando había alcanzado un récord histórico de 157 países sin visa, la mejor marca desde que se realiza este índice. Desde ese punto de vista, 2025 fue el año de mayor apertura efectiva del pasaporte uruguayo, y 2026 representa una leve corrección a la baja.

La razón por la cual Uruguay asciende dos puestos en el ranking pese a esta pérdida está en el desempeño de otros países comparables. En 2026, varios pasaportes que en 2025 se ubicaban por delante o empatados con Uruguay registraron caídas profundas. Por ejemplo, Israel pasó de 170 a 165 destinos, San Marino de 171 a 168, Brunei de 166 a 162, Barbados de 165 a 162 y Bahamas de 161 a 158. También retrocedieron Seychelles, Vaticano y St. Kitts and Nevis, todos con pérdidas de entre dos y tres destinos. Frente a ese deterioro generalizado del bloque medio-alto del ranking, Uruguay cayó menos y, por lo tanto, mejoró su posición relativa.

La caída de varios países que rodeaban a Uruguay en el ranking no responde a decisiones o políticas puntuales, sino a un ajuste general del bloque medio-alto del índice en un contexto global más restrictivo. Se trata de pasaportes cuya alta movilidad depende de exenciones administrativas y acuerdos bilaterales que se revisan constantemente. En los últimos dos años, el endurecimiento migratorio en destinos clave impactó con mayor fuerza en países como Israel, San Marino, Brunei y varios Estados del Caribe, que perdieron entre tres y cinco destinos a los que poder ingresar sin visa. Frente a ese deterioro generalizado, Uruguay no se destaca por abrirse más, sino por perder menos acceso que sus pares, lo que explica su mejora relativa en 2026. La conclusión, entonces, debería ser menos triunfalista de lo que sugiere la posición dura en el ranking. Es innegable que Uruguay mejoró su ubicación global, pero lo hizo después de haber alcanzado su pico histórico en 2025 y en un contexto en el que gran parte de sus rivales directos en la tabla vieron mucho más recortado su acceso libre a otros países. Si acaso hubiera que buscar una lectura positiva, debería ser esta: en un mundo más restrictivo, el pasaporte uruguayo sigue siendo uno de los que mejor resiste el deterioro general.