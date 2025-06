Orsi, un "buen Sancho" obligado a enfrentar el viento de sus propios molinos

ENTREVISTA Orsi y su estilo de gobernar: "Lo central para mí es tener la gente ahí cerca que me pueda decir 'esto camina, esto no camina' y si no, cuál es la salida"

El primer ruido de estos primeros 100 días lo provocó la noticia de que la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, tenía un terreno en condiciones irregulares. “No pienso en renunciar”, dijo la ministra ese martes 15 de abril tras la noticia del programa la pecera y mientras invitaba a los periodistas a recorrer su predio. Los apoyos del MPP fueron inmediatos, tanto a través de un comunicado oficial como en declaraciones de varios de sus representantes. Pero el viernes 18 de abril todos ellos quedaron desairados. “Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado”, tuiteó Cairo por la mañana. “En virtud de los hechos de público conocimiento, la ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia. He decido aceptarla. Tema resuelto”, sumó más tarde el presidente Orsi. El mandatario se tomó su tiempo pero, finalmente, eligió un camino que no era el que había marcado su propio sector que pretendía la continuidad de la jerarca en su cargo. Es evidente que la renuncia de Cairo –“no pienso renunciar”, había dicho-, fue forzada por Orsi.