Pablo Ferreri: "Danilo Astori ganó la batalla cultural en el Frente Amplio"

El exsubsecretario de Economía en el último gobierno del Frente Amplio Pablo Ferreri afirmó que aunque el Movimiento de Participación Popular (MPP) consiguió una clara mayoría interna en las últimas elecciones nacionales, finalmente “la batalla cultural” la ganó el astorismo, en referencia a la moderación que campea en el sector del expresidente José Mujica

Ferreri (Espacio Socialdemócrata Amplio” quien en la última elección interna acompañó la prccandidatura de Carolina Cosse admitió en un videopodcast de El Obsevador que los sectores que responden a la prédica del fallecido Danilo Astori, deben realizar una autocrítica tras su módica participación electoral”

“Claramente el MPP tuvo una votación espectacular, es la lista de Montevideo más votada en toda la historia. Es impresionante y habla muy bien del trabajo político del MPP. Pero, también es justo decirlo, este MPP no es el mismo de hace diez o quince años. Es un MPP que convoca figuras como Blanca Rodríguez y uno no puede decir que el (Alejandro) Pacha Sánchez es un radical. Ahora tiene una paleta de colores bastante más diversa. Tiene a Yamandú Orsi, convocan a Gabriel Oddone para que sea su ministro de Economía”, dijo Ferreri. Y luego habló de la interna astorista: “Quienes no tuvimos mejores resultados electorales seguramente no hicimos tan bien las cosas. Para adelante hay varias enseñanzas. Ya lo deberíamos haber aprendido buien en la eleccion pasada. Creo que el astorismo, el seregnismo, esa sensibilidad, debería converger hacia un espacio común que le permita competir electoralmente en mejores condiciones”.

No obstante, Ferreri precisó: “Aunque el astorismo no haya votado bien, creo que culturalmente Danilo (Astori) dentro del Frente Amplio sale victorioso, porque cuando vemos a este MPP que convoca a una figura de la talla de (el economista ortodoxo, Gabriel) Oddone, eso es claro. Que el MPP haya votado muy bien no quiere decir que el FA se hata radicalizado, cuando miro a los principales referentes del MPP expresarse sobre los principales temas del país, eso no ocurre”.

Consultado acerca de si, en caso de una victoria del oficialismo, la izquierda puede convertirse en una traba en la gestión de Álvaro Delgado dada la mayoría obtenida en el Senado. Ferreri dijo que el Frente Amplio “como principal fuerza tiene una responsabilidad enorme y no puede paralizar al país como fruto de cálculos electorales o políticos”. “El FA nunca fue un palo en la rueda, siempre fue una oposición responsable. Pero creo que va por mal camino la coalición hablando por un lado de la apuesta al diálogo sin la cual no puede gobernar, porque no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, y cuando vemos a algunos dirigentes de partidos de la coalición que expresan su apoyo a Yamandú Orsi en un caso se lo echa de su cargo en el gobierno (Víctor Bjorgan) y en el caso de la precandidata colorada (Zaida González) se plantea su expulsión. Eso no condice con un espíritu dialoguista”, afirmó Ferreri. Mirá el videopodcast completo: Embed - El debate por seguridad social | EO Videopodcast