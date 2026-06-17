Junta de Canelones aprobó excepciones de altura para proyecto en Médanos de Solymar: serán más de mil viviendas en ocho edificios

La Junta Departamental de Canelones aprobó este miércoles excepciones a la altura del "proyecto Giannattasio" un emprendimiento inmobiliario en Médanos de Solymar que creará más de mil viviendas repartidas en ocho edificios .

"El proyecto es un poco disruptivo, en cuanto a la altura. Lo que buscamos fue, junto al arquitecto Carlos Ott , desde el día uno, fue diseñar un proyecto que fuera escalonado, distinto a lo que pedía la norma, que era una altura única ", contó Ponce de León. "Queríamos liberar mucho más suelo e irnos un poco más en altura de lo que permitía la norma, para generar más verde", explicó.

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La Agencia Nacional de Vivienda había realizado antes seis llamados para este padrón , pero ninguno tuvo andamiento. En este séptimo se presentó un proyecto que superaba la normativa , que eran siete niveles. La propuesta era de hasta 13 niveles sobre Giannattasio e iba decreciendo en altura hacia al fondo. Finalmente se concordó que el máximo fuera de hasta 10 pisos .

"Ellos suben altura pero achican el Factor de Ocupación de Suelo (FOS), entonces hay un espacio verde público abajo", dijo la edil del Frente Amplio Cecilia Martínez al medio Metropolitano. La misma edil aclaró que el proceso de construcción será en un plazo de ocho a diez años.

Los arquitectos señalaron que la zona "está muy abandonada hace muchos años, con restos de construcciones", pero que el proyecto mejorará esta área. Ahora aguardan a empezar las demoliciones.

"Es un proyecto que va a ser un antes y un después en la Agencia Nacional de Viviendas, y sobre todo en el Plan Juntos Entre Todos", aseguró Ponce de León.