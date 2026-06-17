Getafe hizo oficial la venta de Mauro Arambarri a River Plate argentino: mirá la importante suma que pagaron por el volante de 30 años

Getafe comunicó este miércoles a través de su web oficial el acuerdo con River Plate para concretar el traspaso del volante uruguayo Mauro Arambarri .

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"Arambarri llegó al Getafe en el verano de 2018 y, desde su incorporación, se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo gracias a su compromiso, liderazgo y rendimiento constante en el centro del campo. Durante su trayectoria, ha disputado 267 partidos oficiales, entre liga, Copa del Rey y competiciones europeas, y ha superado la veintena de goles" , expresó Getafe.

"Desde su llegada procedente del FC Girondins de Bordeaux, Arambarri destacó por su capacidad de sacrificio y su intensidad competitiva" , agregó el Azulón.

"El Getafe CF quiere agradecer a Mauro Arambarri su profesionalidad, entrega y dedicación durante todos estos años, en los que defendió nuestro escudo con orgullo. Gracias por todo, Mauro. Esta siempre será tu casa" , concluyó.

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Según medios españoles y argentinos, la operación se concretó en US$ 5 millones de dólares por el 50% que le pertenece a Getafe y 30% de Boston River.

En enero de 2016, Defensor Sporting le vendió la ficha a Bordeaux por € 3 millones.

A mediados de 2017, Boston River se hizo dueño del jugador al comprarlo al elenco francés a cambio de € 1 millón.

El Sastre lo compró para hacer un negocio con Getafe. Se lo dio un año a préstamo y luego se ejecutó una opción de compra de € 2.150.000.

Con 30 años (cumplirá 31 en setiembre), el club español ahora lo vende en US$ 5 millones en una operación en la que Boston River se llevará su tajada.