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Getafe hizo oficial la venta de Mauro Arambarri a River Plate argentino: mirá la importante suma que pagaron por el volante de 30 años

El ex Defensor Sporting, Mauro Arambarri, acordó su salida de Getafe y su llegada a River Plate argentino por una importante suma

17 de junio de 2026 23:36 hs
Mauro Arambarri

Mauro Arambarri

Foto: EFE/Zipi Aragón

Getafe comunicó este miércoles a través de su web oficial el acuerdo con River Plate para concretar el traspaso del volante uruguayo Mauro Arambarri.

"Arambarri llegó al Getafe en el verano de 2018 y, desde su incorporación, se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo gracias a su compromiso, liderazgo y rendimiento constante en el centro del campo. Durante su trayectoria, ha disputado 267 partidos oficiales, entre liga, Copa del Rey y competiciones europeas, y ha superado la veintena de goles", expresó Getafe.

"Desde su llegada procedente del FC Girondins de Bordeaux, Arambarri destacó por su capacidad de sacrificio y su intensidad competitiva", agregó el Azulón.

"El Getafe CF quiere agradecer a Mauro Arambarri su profesionalidad, entrega y dedicación durante todos estos años, en los que defendió nuestro escudo con orgullo. Gracias por todo, Mauro. Esta siempre será tu casa", concluyó.

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Según medios españoles y argentinos, la operación se concretó en US$ 5 millones de dólares por el 50% que le pertenece a Getafe y 30% de Boston River.

En enero de 2016, Defensor Sporting le vendió la ficha a Bordeaux por € 3 millones.

A mediados de 2017, Boston River se hizo dueño del jugador al comprarlo al elenco francés a cambio de € 1 millón.

El Sastre lo compró para hacer un negocio con Getafe. Se lo dio un año a préstamo y luego se ejecutó una opción de compra de € 2.150.000.

Con 30 años (cumplirá 31 en setiembre), el club español ahora lo vende en US$ 5 millones en una operación en la que Boston River se llevará su tajada.

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