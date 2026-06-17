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Paolo Guerrero eligió a sus amigos en el fútbol de Sudamérica y en Uruguay se inclinó por jugadores de Nacional

Mirá cuáles fueron los dos jugadores uruguayos que Paolo Guerrero eligió por ser sus amigos en el fútbol entre todos los países de Sudamérica

17 de junio de 2026 22:08 hs

Paolo Guerrero

Video: @Conmebol

Paolo Guerrero participó este miércoles de un evento organizado por Conmebol en el Mundial 2026 con figuras del fútbol sudamericano.

Entrevistado por las redes oficiales del ente rector del fútbol sudamericano, Guerrero fue consultado por sus mejores amigos en cada uno de los países de la región.

El exdelantero de Perú sorprendió al elegir a dos jugadores vinculados con Nacional.

En Argentina eligió al exfutbolista Juan Pablo Sorín.

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En Bolivia al golero Guillermo Viscarra, su actual compañero en Alianza Lima.

De Brasil y Perú no quiso elegir, por tener mucho amigos,

En Chile eligió a Esteban Pavez.

Steven Mendoza y Johan Carbonero fueron sus opciones en Colombia.

Eryc Castillo y Fernando Gaibor, sus compañeros en Alianza, fueron sus amigos de Ecuador

Roque Santa Cruz fue distinguido por Paraguay.

En Venezuela optó por Tomás Rincón.

Y en Uruguay recordó en primer lugar a Nicolás "Diente" López, su excompañero en Inter de Porto Alegre, y luego añadió a Mateo Antoni, su actual compañero en Alianza.

Ambos son jugadores formados en Nacional y López integra el actual plantel aunque el entrenador Jorge Bava prescindió de sus servicios para el segundo semestre del año.

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