"Ayudar a las directioners en lugar de cuestionar": el taller virtual de una psicóloga para lidiar con la muerte de Liam Payne

"Esos días lloraba hasta quedarme dormida". "Aún no puedo escuchar su música porque siento que me voy a derrumbar". "Mi mayor sueño en la vida era conocer a todos de 1D. Ahora sé que no se va a hacer". "Siento culpa por no haberlo defendido cuando le caía todo el hate". "Estoy aprendiendo a vivir sin Liam. Es muy difícil y triste, pero tengo que continuar". "Todavía no creo que sea 100% cierto. Sigo con la esperanza de que él salga a desmentir todo".

En la sesión de Zoom entran, en su momento más poblado, casi 50 personas, entre las que está El Observador. El taller gratuito fue organizado por la coach Liz Condor, pero está a cargo de la psicóloga Ericka Ramos López.

"Esta charla tiene como objetivo brindar herramientas para comprender qué es el duelo, cómo se manifiesta y cómo podemos enfrentarlo. Lo que se busca es que ustedes puedan enfrentar de la mejor manera brindando un apoyo psicológico saludable. Además quisiera invitarles a reflexionar sobre cómo podemos acompañar a los demás", empieza la psicóloga este sábado.

Luego empiezan testimonios de fans. Las primeras, mujeres jóvenes, hablan por audio. Luego, mientras la psicóloga muestra diapositivas y habla del duelo, hay constantes mensajes en el chat. Para las fans, el dolor de la muerte de Liam Payne se mezcla con otros dificultades en sus vidas, como duelos por separaciones o problemas de salud mental.

La primera que habla cuenta que se volvió fan de One Direction en 2012 y que después siguió las respectivas carreras de solistas (la boyband nacida de The X Factor estuvo activa desde 2010 hasta 2016). Payne apostó por un pop bailable con canciones como Strip That Down o Get Low, mientras Harry Styles debutaba con una balada de soft rock y Niall Horan se acercaba al folk.

La fan cuenta que cuando se enteró de la muerte de Payne estaba en la universidad. No se sentía cómoda como para llorar ahí. Recién pudo hacerlo cuando llegó a su casa en la noche. "Recuerdo que entré a mi cuarto, vi el poster de Liam y ahí boté todo lo que había guardado. Recuerdo que esos días lloraba hasta quedarme dormida", dice en el Zoom. A los días tuvo una presentación en la universidad y la terminó con una frase de una canción de Payne en la pantalla. Aprovechó para hablar de la importancia de tratar a las personas con amabilidad "como dice Harry" (por la canción Treat People With Kindness).

En el taller de este sábado continúa contando que tuvo que lidiar además con el duelo por una relación, a los días de la muerte del cantante. Dice que tenía que hacer "malabares" para determinar en qué dolor se enfocaba.

Otra chica escribe en el chat que este mismo sábado terminó su relación de tres años con una persona con la que tenía prevista casarse el año siguiente. "Me siento fatal porque Liam ya no está con nosotros y haber terminado mi relación me ha dejado destrozada".

La psicóloga le dice que en ese caso están interactuando "dos pérdidas". "Has perdido a dos personas que en su momento te motivaron, te apoyaron. En un momento buscaste ese refugio en ellos. Al sentir este dolor tienes que aceptarlo de manera positiva... ¿Cómo lo puedo hacer? Buscando mi punto en las fases", señala.

Las fases del duelo a la que refiere son las de la psiquiatra y escritora Elisabeth Kübler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Ramos vuelve a referirse a las fases cuando una chica le dice que tiene distimia (depresión persistente) y autismo y que no tiene "ganas de nada". La psicóloga dice que para ella "es más complicado" que para otras personas y le señala que tiene que empezar con algo "bastante básico" e ir saliendo del duelo "poco a poco" de acuerdo a las fases. Le recomienda, por ejemplo, el lunes proponerse leer un libro y darse un baño y luego el miércoles volver a leer, volver a darse un baño y, agregarle, salir a caminar.

La psicóloga, de la corriente cognitivo conductual, recomienda en general anotar lo que la persona siente y hacer ejercicios de respiración. En casos de "crisis" dice que darse un baño puede ayudar a recuperar el equilibrio y también simplemente poner la cara en agua con hielo.

Cuando una fan pregunta cómo puede manejar el duelo si lucha con un problema de salud mental desde hace años, Ramos le señala la importancia de hacer terapia porque el duelo sumado a su dificultad prexistente va a ser "una bomba dentro de la cabecita".

Otra chica habla de que encuentra "irrespetuoso" que se hable de las "cosas oscuras que pasaron alrededor de los últimos momentos". "Me afecta demasiado como que no puedo escuchar eso", añade.

La imagen pública del cantante se había dañado considerablemente en los últimos tiempos. Su ex prometida, Maya Henry, lo había acusado de ser abusivo con ella. Él mismo había alienado a sus fans cuando al dar una entrevista en el podcast del youtuber Logan Paul dijo que One Direction se había formado alrededor de él y contó una historia de cuando amenazó a uno de sus compañeros durante un enfrentamiento. Además, había reconocido públicamente sus problemas con el consumo de sustancias.

20220531 Liam Payne en el podcast IMPAULSIVE de Logan Paul en mayo de 2022 Foto: IMPAULSIVE

Cuando murió en Buenos Aires, su actual novia Kate Cassidy, que lo había acompañado hasta Argentina para ver el show de Niall Horan, ya se había marchado. Solo en el hotel de Palermo, Liam Payne contrató prostitutas, consumió alcohol, cocaína y antidepresivos, y terminó cayéndose por el balcón. La investigación descartó la hipótesis del suicido: actualmente hay tres personas imputadas por abandono de persona seguido de muerte, así como por suministro y facilitación de estupefacientes.

Los problemas en la vida de Payne que concluyeron en su muerte a los 31 años hacen que muchos fans se arrepientan de no haberlo ayudado más. "Siento culpa por no haberlo defendido cuando le caía todo el hate", dice una chica.

Varios fans comparten ese sentimiento en el taller, pero la psicóloga les advierte que ese pensamiento no lleva a ningún lado. "Posiblemente podrían haber cambiado las cosas y posiblemente también no. No podemos volver al pasado y poder saber qué respuesta hubiéramos tenido si hubiéramos acompañado este proceso con él".

Ramos vuelve a hablar de la culpa al referirse a la represión de emociones. Alude a esto cuando una participante pregunta cómo puede lidiar con la obsesión, con la necesidad de hablar de Payne constantemente.

"Lo que estás buscando es que alguien te escuche, pero de repente esa persona no es la ideal, porque puede manifestar aburrimiento. Pero es tu proceso", le señala e incita a todos los participantes a que hagan un grupo entre ellos aprovechando esta instancia. Recomienda hablar sobre la muerte de Liam Payne con personas que no la minimicen. "Reprimir esa emoción, ¿qué hace? Que sintamos más culpa".

Los participantes del taller agradecen el espacio (que concluye la opción de hacer terapia personal con Ramos). "Son de los pocos profesionales que buscaron ayudar a las directioners en lugar de cuestionar", dice una chica.

Varios fans dicen que se los juzga por sufrir la muerte de un artista, algo que se confirma a los minutos de terminado el taller cuando una persona ingresa al grupo de WhatsApp y dice: "Mamita, hay que estar al pedo para hacer un taller de un tipo que ni los conoce". Recibe, entre otras, las siguientes respuestas: "si no te gusta entonces a que entras al grupo?", "qué aburrida ha de ser tu vida para unirte a un grupo para molestar", "es nuestro asunto si lloramos por Liam" y "seguro vos sos de los que lloró cuando murió Maradona".