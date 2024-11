Cinco dormitorios, cancha de tenis y cascadas: la mansión en la que vivía Liam Payne y que vuelve a estar disponible en el mercado inmobiliario

Liam Payne era cantante de la banda One Direction. Getty Images

Una mansión valorada en US$ 1,73 millones , ubicada en un enclave privado de Florida conocido como Horse Town , se encuentra nuevamente en el mercado de alquiler.

Pero no es una propiedad cualquiera, es la última casa en la que vivió el ex integrante de la banda británica One Direction, Liam Payne, fallecido un mes atrás en Argentina, tras caer de un balcón en el tercer piso de un hotel del barrio Palermo.