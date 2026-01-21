Dólar
TENIS

"Borrachos ignorantes": la tremenda bronca contra el público del Abierto de Australia del tenista español Alejandro Davidovich Fokina; mirá el video

Davidovich, número 14 del mundo, señaló con el dedo y gesto enfadado a los espectadores de las primeras fila; mirá los videos

21 de enero 2026 - 10:19hs

La bronca contra el público del Abierto de Australia del tenista español Alejandro Davidovich Fokina

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina tachó de "borrachos ignorantes" a una parte del público que trató de desestabilizarlo durante su largo partido de cinco sets ante Reilly Opelka este miércoles en el Abierto de Australia.

Davidovich, número 14 del mundo, señaló con el dedo y gesto enfadado a los espectadores de las primeras filas de la pista Kia Arena cuando perdía 2-1 ante su rival estadounidense en el cuarto set.

"Esto puede pasar aquí y en cualquier lugar del mundo", expresó el español de 26 años en alusión al comportamiento de un sector del público.

"Había cuatro borrachos ignorantes contra los que no puedo hacer nada. Nada más".

Spain's Alejandro Davidovich Fokina celebrates after winning against USA's Reilly Opelka during their men's singles match on day four of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 21, 2026. (Photo by Izhar Khan / AFP) / -- IMAGE RESTRIC
El festejo de Alejandro Davidovich Fokin tras ganarle a Reilly Opelka

El festejo de Alejandro Davidovich Fokin tras ganarle a Reilly Opelka

El origen de la polémica estuvo en los aplausos de los aficionados cuando Davidovich resbaló y se lastimó el tobillo.

Pero el tenista de origen ruso rió el último al vencer finalmente a su rival estadounidense 6-3, 7-6 (7/3), 5-7, 4-6, 6-4.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2013864036954214535&partner=&hide_thread=false

En tercera ronda se verá las caras con el también estadounidense Tommy Paul.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Eurosport_ES/status/2013951068422439026&partner=&hide_thread=false

AFP

Temas:

Abierto de Australia tenis

