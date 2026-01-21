"Borrachos ignorantes": la tremenda bronca contra el público del Abierto de Australia del tenista español Alejandro Davidovich Fokina; mirá el video

La bronca contra el público del Abierto de Australia del tenista español Alejandro Davidovich Fokina

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina tachó de "borrachos ignorantes" a una parte del público que trató de desestabilizarlo durante su largo partido de cinco sets ante Reilly Opelka este miércoles en el Abierto de Australia .

Davidovich, número 14 del mundo, señaló con el dedo y gesto enfadado a los espectadores de las primeras filas de la pista Kia Arena cuando perdía 2-1 ante su rival estadounidense en el cuarto set.

El juez de silla se acercó para pedir calma a los espectadores.

Davidovich se enfrenta con un aficionado tras sufrir una falta de respeto. #AusOpen #AO26 pic.twitter.com/D0tiKKvuEd

"Esto puede pasar aquí y en cualquier lugar del mundo", expresó el español de 26 años en alusión al comportamiento de un sector del público.

"Había cuatro borrachos ignorantes contra los que no puedo hacer nada. Nada más".

Spain's Alejandro Davidovich Fokina celebrates after winning against USA's Reilly Opelka during their men's singles match on day four of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 21, 2026. (Photo by Izhar Khan / AFP) / -- IMAGE RESTRIC El festejo de Alejandro Davidovich Fokin tras ganarle a Reilly Opelka Foto: AFP

El origen de la polémica estuvo en los aplausos de los aficionados cuando Davidovich resbaló y se lastimó el tobillo.

Pero el tenista de origen ruso rió el último al vencer finalmente a su rival estadounidense 6-3, 7-6 (7/3), 5-7, 4-6, 6-4.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2013864036954214535&partner=&hide_thread=false La CELEBRACIÓN de Davidovich Fokina



Así se festeja una victoria a 5 sets.pic.twitter.com/m9zU5G5BU7 https://t.co/zeYlUJKbph — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 21, 2026

En tercera ronda se verá las caras con el también estadounidense Tommy Paul.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Eurosport_ES/status/2013951068422439026&partner=&hide_thread=false Las PERLAS de Davidovich en @Eurosport_ES tras su trabajadísima victoria ante Opelka:



"Un tío que mide tres metros y te saca el primero y el segundo a 220... poco puedes hacer"



"He demostrado que si me quieren ganar, que ganarme"#AO2026 | #AusOpen pic.twitter.com/VFZizkxjAd — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 21, 2026

AFP