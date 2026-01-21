"Borrachos ignorantes": la tremenda bronca contra el público del Abierto de Australia del tenista español Alejandro Davidovich Fokina; mirá el video
Davidovich, número 14 del mundo, señaló con el dedo y gesto enfadado a los espectadores de las primeras fila; mirá los videos
21 de enero 2026 - 10:19hs
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina tachó de "borrachos ignorantes" a una parte del público que trató de desestabilizarlo durante su largo partido de cinco sets ante Reilly Opelka este miércoles en el Abierto de Australia.
Davidovich, número 14 del mundo, señaló con el dedo y gesto enfadado a los espectadores de las primeras filas de la pista Kia Arena cuando perdía 2-1 ante su rival estadounidense en el cuarto set.