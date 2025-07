Confirman la muerte de excampeona olímpica Laura Dahlmeier en una montaña de Pakistán: "Los esfuerzos de salvamento para rescatarla han fracasado"

La compañera "trató durante numerosas horas de socorrerla, pero resultó imposible por la dificultad del terreno y la persistente caída de piedras".

Tras constatar que Dahlmeier "no daba señales de vida", la compañera decidió al anochecer "abandonar esa zona peligrosa y continuar el descenso".

Los ocupantes de un helicóptero militar localizaron a la excampeona olímpica el martes, pero no observaron "ninguna señal de vida" y se descartó una operación de rescate por vía aérea.

Como informó Referí, este miércoles se organizó un equipo internacional de alpinistas para tratar de socorrer a la deportista alemana, pero al final también se descartó el rescate terrestre por la dificultad del terreno y por el hecho de que continuaba la caída de piedras.

La hipótesis más plausible, según la agencia, es que "Laura Dahlmeier murió en el acto" el lunes "sobre la base de las observaciones realizadas desde el helicóptero y el informe de la compañera" de cordada.

La excampeona olímpica "había manifestado claramente y por escrito que, en una situación semejante, nadie debía arriesgar su vida por socorrerla", indicó la agencia.

Dahlmeier, alpinista experimentada, se encontraba en la región desde finales de junio y ya había coronado la Gran Torre del Trango (6.286 m).

Laura Dahlmeier

Foto: EFE