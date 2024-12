Cristhian Zamora volvió a batir el récord nacional de maratón y es el primer uruguayo en correr la distancia por debajo de 2 horas y 10 minutos

“Llegué a la línea de salida en mi mejor momento, pero con calma, ya que el Maratón a veces es muy injusto y hasta que no cruzas la meta no está nada dicho, pero ayer en Valencia todo estuvo de mi lado y agradezco a Dios por sostenerme durante más de 2 horas a un ritmo de 3'03/km sin ningún problema físico, acompañado casi todo el recorrido con algún grupo al principio y dos atletas que fuimos tirando en equipo casi hasta la meta”, agregó.

Cristhian ya había logrado el récord nacional en 2023, cuando en febrero de ese año corrió la maratón de Sevilla con un tiempo de 2.11.02.

Ese registro le permitió superar por un segundo el RN que tenía Nicolás Cuestas, quien un año antes, también en Sevilla, había corrido en 2.11.03, mejorando su marca de diciembre de 2020, cuando el mellizo registró 2.11.42, logrando superar la histórica marca de Néstor García que databa de octubre de 1999 con 2.12.48.

Ahora en Valencia, Cristhian Zamora batió la marca de su hermano y es nuevamente el récord nacional de maratón.

“Feliz de cerrar este 2024 de la mejor manera”, expresó. “Un año en el que no lo comencé muy bien, pero nunca me rendí, seguí intentándolo, entrenando en verano mientras todos estaban de vacaciones, asumiendo la responsabilidad de que me podría pasar factura, seguí pensando en este Maratón semana tras semana. Fue duro pero se logró con mucho trabajo, y también estoy contento de consolidar la constancia, que parece poco, pero hacer algo cada año tampoco es fácil”.

La maratón de Valencia también tuvo la presencia de Nicolás Cuestas, volviendo a la distancia, con un tiempo de 2.12.26, su mejor marca del año, mientras que Valeria Silvera, la recordista nacional de maratón (2.48.43 en Verona en noviembre 2023) la completó en 2.50.11.

"Que bueno volver a reencontrarme con el maratón después de un año donde no veía posible volver a correr otro. Si bien el resultado no es lo que esperaba tampoco me ha dejado desconforme, porque las sensaciones no han sido del todo malas", señaló Cuestas, quien felicitó a Cristhian Zamora por su nuevo récord en una "carrera soñada".

"Sin duda este resultado nos sigue posicionando a Uruguay como potencia en el fondo a nivel regional y demuestra que nuestros corredores tienen la garra charrúa que se necesita en estas pruebas", destacó Cuestas, olímpico en Río 2016.

A sus 33 años, y con nuevo récord, Cristhian Zamora se posiciona para ser protagonista de una época en el maratón uruguayo, para continuar los pasos de los mellizos Cuestas (37 años) y de su hermano Andrés (41 años), quienes siguen en carrera.

Los récords de Cristhian Zamora:

Cristhian Zamora es actualmente el dueño de tres récords nacionales:

20K: 58:52

Media maratón: 1.02.03

Maratón: 2.09.04

Evolución del récord nacional de maratón:

Néstor García: 2.12.48 / octubre de 1999

Nicolás Cuestas: 2.11.42 / diciembre 2020

Nicolás Cuestas: 2.11.03 / febrero 2022

Cristhian Zamora: 2.11.02 / febrero 2023

Andrés Zamora: 2.10.35 / abril 2023

Cristhian Zamora: 2.09.04 / diciembre 2024