"El cuerpo lucha, pero se adapta": lo que dijo Kilian Jornet tras su épica hazaña de escalar los 72 picos de más de 4.267 metros de Estados Unidos en 31 días

La estrella del trail Kilian Jornet completó el sábado 4 de octubre una nueva hazaña, tras escalar los 72 picos de más de 4.267 metros de Estados Unidos en solo 31 días , que el montañista español veía también como una experiencia para ver cómo se adapta su cuerpo al esfuerzo, reveló en una entrevista a la AFP.

El catalán de 37 años, leyenda de las carreras en montaña, recorrió, a pie o en bicicleta, un total de 5.145 km con un desnivel positivo de 123.045 m, desde Colorado al Estado de Washington .

Tras organizar travesías similares en los Pirineos y los Alpes, el catalán de 37 años se propuso el reto de escalar todos los picos superiores a los 14.000 pies (4.267 metros) de Estados Unidos, los conocidos como "fourteeners".

Con la hazaña, Jornet logró superar en total un desinivel positivo de 123.045 metros, el equivalente a subir 14 veces el Everest .

ATLETISMO ¿Cómo le fue a Uruguay en el Sudamericano de trail de Villa La Angostura, Argentina? Mirá los principales resultados

ATLETISMO La selección uruguaya corre el Sudamericano de Trail y Montaña de Villa La Angostura, Argentina; mirá quiénes integran el equipo

Comenzó su aventura el 3 de setiembre en Longs Peak, Colorado, y la completó 31 días después en la cima del Monte Rainier, en el estado de Washington.

"Estoy feliz de haberlo logrado. Al principio, el proyecto era solo una idea en un mapa, sin saber si sería posible. Ahora lo sé, y más allá de las cifras, ha sido una verdadera aventura, una forma de descubrir lugares que se han convertido en algo muy querido para mí", declaró Jornet en un comunicado de prensa.

Kilian Jornet en los 72 picos en 31 días Kilian Jornet en los 72 picos en 31 días

Desde Colorado hasta el estado de Washington, pasando por California y Oregón, Jornet estuvo acompañado ocasionalmente en su viaje por otros atletas de élite, corredores de trail, montañeros, ciclistas y triatletas locales.

También tuvo el acompañamiento de un equipo que le permitió disfrutar de descansos dentro de una furgoneta.

Jornet venía de conseguir en junio el tercer puesto en la reñida Western States 100, el ultra-trail de referencia californiano (161 km), que ya ganó en 2011.

Considerado un "superhumano" en los deportes de aventura, el español sigue agrandando su leyenda de casi 20 años en el montañismo, con cuatro victorias en la Ultra-Trail de Mont-Blanc, y en el alpinismo, con el récord de 2017 de un doble ascenso al Everest en una semana, sin oxígeno ni cuerdas fijas.

Embed - 72 summits in 31 days: Kilian Jornet explains States of Elevation

Entrevista a Kilian Jornet tras sus 72 picos

PREGUNTA: Había realizado proyectos similares en los Alpes (2024) y los Pirineos (2023) ¿Qué diferencias notó en Estados Unidos?

RESPUESTA: "Es cierto que el formato era un poco el mismo, pero aquí la gran diferencia fue el tamaño del proyecto. En distancia, era tres o cuatro veces más largo que en los Alpes. ¡Y luego la diversidad de paisajes! En los Pirineos o los Alpes, permaneces en un ecosistema bastante homogéneo. Aquí, comencé en Colorado, en altiplanos altos, en un clima continental. Después atravesé desiertos, zonas más alpinas, luego enormes bosques y regiones volcánicas más al norte. Los paisajes cambiaban cada día, ¡Fue increíble!".

P: ¿Qué le motiva a llevar a cabo este tipo de proyectos?

R: "Lo que realmente me fascinó aquí fue ver cómo el cuerpo se adapta al esfuerzo. La primera semana fue difícil: llegué, empecé directamente, con el cambio de horario, la altitud... ¡El primer día de esfuerzo duró más de veinte horas! El cuerpo luchaba contra todo eso. Luego, después de una semana, dejó de resistir y comenzó a adaptarse. Al final, estaba bien, podría haber continuado otro mes sin problema. Es fascinante ver ese cambio: primero es una agresión, luego el cuerpo termina diciendo 'esta es mi nueva normalidad'. Cuando le das las herramientas adecuadas —nutrición, descanso, gestión del esfuerzo—, se adapta a casi todo".

Hands, feet, stone, sky- scrambling the ridges of Chicago Basin shows Colorado at its finest.- (1)

P: Con la fatiga y los peligros inherentes a la montaña, ¿nunca tuvo miedo de lesionarse?

R: "En los Alpes, el año pasado, el terreno era más técnico. Aquí, fue más un desafío de resistencia que de alpinismo puro. Hubo algunos pasajes técnicos en Sierra Nevada o en el Monte Rainier, pero no muy largos. Lo más difícil fue el clima: de los 31 días, tuve quince con mal tiempo: lluvia, nieve, tormentas... Por la mañana, a las 04h00, bajo la lluvia, con dos horas de sueño, tener que volver a salir en bicicleta en el frío, no siempre fue fácil. Pero el sol siempre termina saliendo".

P: También comparte tramos con atletas locales, ¿qué le aporta eso?

R: "Muchísimo. Hice aproximadamente la mitad de los picos solo, y la otra mitad acompañado. En los Alpes o los Pirineos, ya conocía la cultura, los valles, la gente. Aquí, era nuevo, y compartir estas montañas con los locales era una manera de entenderlas. Cuando acompañas a alguien en 'sus' montañas, te cuenta sus historias, eso lo cambia todo. Y además me reencontré con alguno amigos, conocí otros nuevos".

Kilian Jornet en los 72 picos en 31 días Kilian Jornet en los 72 picos en 31 días

P: Se le ha visto a veces con bolsas de plástico en los pies dentro de las zapatillas de bicicleta, ¿es una nueva técnica?

R: "¡No (risas)! De hecho, no suelo andar en bicicleta, pero en ese tramo entre California y el estado de Washington (aproximadamente 1.400 km), llovió casi todo el tiempo. Al rato ya estaba completamente empapado. Era una forma de impermeabilizar las zapatillas: poner bolsas de plástico entre el calcetín y el zapato, así al menos puedes mantener los pies secos durante unas horas".

P: Da la impresión que ahora le llenan más estos proyectos que las carreras...

R: "Hoy estoy contento, por el momento he tenido mi dosis con este tipo de desafíos. Pero realmente me gusta el formato: recorrer largas distancias, subir picos, explorar. Tengo muchas ideas, es cuestión de encontrar el tiempo. Todavía me gusta correr, entrenar, enfrentarme a la competición, pero la emoción ya no es la misma que cuando gané por primera vez. En cambio, en proyectos como éste hay aún una intensidad muy profunda".

AFP